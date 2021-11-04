DR誤殺案｜美容集團老闆周向榮及實驗室助理　獲減刑至10年及8年

DR醫學美容集團9年前發生致命醫療事故，46歲女顧客接受聲稱可增強免疫力的CIK療程後，細菌感染身亡，另外兩名同接受該療程的女顧客則傷殘，其中一人需截肢。DR老闆周向榮和技術員陳冠忠，因誤殺罪成，分別被判囚12年和10年。兩人早前就定罪和判刑提上訴，而上訴庭（4日）頒發判辭，駁回定罪上訴，但批准判刑上訴，兩人同獲減刑兩年，即兩人的判刑分別為10年和8年。



兩名上訴人：周向榮(67歲)及陳冠忠(36歲)，被裁定誤殺陳宛琳罪成，兩人原本分別被判囚12年及10年，上訴後周獲減刑至10年，陳則獲減刑至8年。同案女西醫麥允齡在另一審訊中亦被裁定誤殺罪成，被判囚3年半，她並參與本次上訴聆訊。

3顧客接受療程一死一截肢一傷殘

事故發生於2012年10月3日，3名女顧客即茶餐廳老闆娘陳宛琳(46歲)、小學教師王靜波(60歲)，及學校清潔工黃鳳群(56歲)，分別到DR集團的銅鑼灣分店，接受CIK療程，回輸血液產品後，在24小時內出現敗血症休息，陳更延至7日死亡，王靜波則遭截去雙下肢及四指，黃鳳群則傷殘。

事後調查發現，有關療程尚在實驗臨床階段，用於治癌，不適合用於人體，但DR集團包裝成保健產品出售，在配製血產品時又無標準作業程序、保存記錄，以及驗菌測試，令血產品受細菌感染。

周向榮早前上訴提出多項理據，包括原審法官引導陪審團，使用錯誤準則考慮周的刑責，惟法庭未有接納。

案件編號：CACC5/2018