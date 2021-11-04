失戀醉娃涉遭強姦　事主醒來見被性侵瞪眼　被告問：是否要買食物

失戀女子凌晨欲找人陪飲，惟相約多名朋友均未果，最後得一名派對上認識的男子應約，惟她喝至第二枝白酒已覺「斷片」，清晨醒來發現躺在家中床墊，並見該男子跪在她身前欲性交，惟她覺對方未進入狀態，她即瞪眼望向對方，惟男子反問是否需為她買食物。失戀女最後把男子打發離開，聲稱自覺「好污糟」，與另一名男友人哭訴後報警。涉案男子卻否認強姦，案件今(4日)在高等法院開審。



被告雷家誠，32歲。他被控於2019年4月23日，在油麻地強姦女事主X。

與被告在派對上認識

現年28歲的X在屏風後作供，她是一名自由工作者。她供稱2018年底在一個派對上認識被告，被告負責在該派對上提供食物。之後X曾見過被告，但都有其他朋友在場，未曾單獨見面。X形容，和被告的關係僅為朋友。

失戀找朋友得被告應約

X於案發前剛和男朋友分手，心情欠佳，案發當日凌晨找朋友飲酒。惟她找了多人均未有人能應約，最後只有被告可以陪她。兩人遂在一酒吧見面，她在期間飲了白酒。

醒來覺被告正努力嘗試中

自言酒量差的X稱，她在飲第二枝白酒時，已開始對事件沒有印象。至早上7時許，X清醒並發現身處她的住所，躺在地下的床鋪，被告則跪在地下，貼近X。X指，被告的陽具前端已進入其私處，但未在狀態，被告當時正努力嘗試中。

被告問是否需要買食物

當時仍感暈眩的X，大感震驚，身體向後退開。她並瞪大眼望向被告，被告見狀反問X發生何事。X其後站起來，被告則問X，是否需替她買食物等，而X則回應：「唔洗」、「唔需要」。

事後著X唔好亂諗嘢

由於X不停打發，被告終離開。但X未能冷靜，遂致電一名男性友人，哭訴被性侵的事，並向友人稱覺得自己「好污糟」、「好蠢」，「好想去死」等。被告事後亦有向X傳訊息稱：「休息下，唔好亂諗嘢」、「你係咪嬲我」等，又向X致歉。

X最終於在翌日（24日）凌晨報警。在警員指示下，X相約被告見面並拘捕被告。

案件編號：HCCC168/2020