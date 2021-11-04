13歲女童低燒氣促入威院　出院翌日不治　死前兩個月曾打疫苗

政府多月來連番「谷針」，並宣布高危群組有需要打第三針。一名13歲女童8月曾接種兩劑復必泰疫苗，到10月10日因低燒及氣促到威爾斯親王醫院急症室求診，當時女童維生指數正常獲准出院，惟翌日女童在家中失去意識，下午離世。不過院方一直未呈報事件，直至家屬質疑其做法，醫院才於昨日（3日）向衞生署呈報個案。



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政府今年6月將復必泰疫苗的接種年齡，下調至12歲；不過到9月中時，衞生防護中心的專家委員會在歸納本地及海外數據後，發現青少年打針後出現心肌炎或心包炎比率，由起初的0.005%大升近兩倍至0.02%，而且八成個案集中在第二針後，於是建議跟隨挪威及英國，12至17歲青少年只打一針。

一名13歲女童，於8月20日完成接種兩劑復必泰疫苗，其後未有通報出現嚴重副作用。到10月10日早上，女童因為低燒及感到氣促，到威爾斯親王醫院急症室求診，醫生在檢查下，女童維生指數正常，沒有發燒，新冠病毒檢測亦是陰性，最終女童獲處方藥物後出院。

事件發生約一個月，威院沒有主動呈報事件，直至女童家人質疑。（資料圖片）

不過到10月11日下午，女童於家中失去意識，被送到威院急症室。兒科及深切治療部醫生在急症室為女童會診及參與搶救，惟女童最終於下午4時03分離世。

威院：無證據支持女童離世與疫苗有關

事件發生後，威院一直未呈報至衞生署，院方解釋，考慮病人臨床情況、接種疫苗日期及離世時間後，認為並未有足夠證據，支持個案符合疫苗接種異常事件呈報準則。不過，由於女童家屬質疑有關做法，威院遂於11月3日向衞生署呈報個案，並已按程序將個案呈報死因裁判官，以確定死因。院方又稱，非常明白女童家人難過心情，向其致以深切慰問，並會提供一切可行支援。