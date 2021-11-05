新冠肺炎．最新｜高危人士今起預約打第三針　消息指最快下月通關

衞生防護中心周四（4日）公布新增7宗輸入個案，6名患者均帶有變種病毒，包括2名印度抵港船員，累計增至12,360宗。另外，符合資格的人士，今日（5日）起可預約接種第三針，由11月11日起免費接受補打第三針。
此外，有幾名消息人士透露，中港通關最快下月可實施，但初時以較細規模及實施配額制，主要予商務及有恩恤需要港人申請。
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