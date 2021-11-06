平絕全港│深水埗元15元燒味飯　拼叉燒燒肉貴20%　豬商估貴到過年

在香港百物騰貴，要十多元吃一頓熱飯已經不再是件易事，深水埗北河街街市附近的一間近兩年開業的燒臘店，以「差不多平絕香港」15元一盒雙併飯益街坊，但記者發現，只要叉燒、燒肉則要加3元的18元首個飯盒，價格高20%，職員坦言，「我哋唔想㗎，豬肉好貴，五豐行加完又唔減，無得做15蚊會蝕本啦！」



香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，豬肉價格仍受到配額、來港鮮豬制度等原因，不可能跟貼內地一同將價格下調，又預計「無得諗，就算過年前後豬價都係偏高，唔會平！」



在香港百物騰貴，要十多元吃一頓熱飯實非易事，深水埗北河街街市附近的一間近兩年開業的燒臘店，以「差不多平絕香港」15元一盒雙併飯益街坊。（梁煥敏攝）

深水埗北河街街市附近的一間近兩年開業的燒臘店，以15元「窮人恩物價」一盒雙拼飯益街坊，下午一時的午飯時間，樓面職員一人不停將熱飯入盒、一人則向客人收錢、派籌領飯；三位燒味師傅不停的將叉燒、切雞斬件，短短十分鐘，將超過20個飯盒派到客人手上，需求頗大。有買飯的市民余先生說，飯盒的分量算適中，一大碗飯上有最少10件肉，並附數條菜芯，「大隻佬食都夠食飽㗎！味道都可以，通常我買係仔女食，佢哋都食唔曬。」

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燒臘店的職員向記者說，每日平均出售超過2000個飯盒，的確「做唔停手」，坦言飯盒「無錢賺純益街坊」，以出售其他的燒臘食品「拉上補下」維持經營，「諗都諗到點賺到錢，要斬料搭夠㗎！只做飯經營唔到，但好多人只買飯盒，一日2千3千個咁上下，仲有，好多善心人一次過買好多派有需要者同老人家，做到踢曬腳㗎！」

記者發現，售價15元的飯盒，相信已「平絕全港」，但只提供部份選擇，如切雞、油雞、燒鴨及紅腸，只要叉燒、燒肉則要加3元的18元首個飯盒，價格高20%，記者以顧客身份購入飯盒，分量十足。（梁煥敏攝）

記者發現，售價15元的飯盒，相信已「平絕全港」，但只提供部份選擇，如切雞、油雞、燒鴨及紅腸，只要叉燒、燒肉則要加3元的18元首個飯盒，價格高20%，職員坦言，「我地唔想㗎，豬肉好貴，五豐行加完又唔減，無得做15蚊會蝕本啦！」但不少客人並不介意，當中不少人選擇叉燒燒肉雙拼飯。

記者發現，售價15元的飯盒，相信已「平絕全港」，但只提供部份選擇，如切雞、油雞、燒鴨及紅腸，只要叉燒、燒肉則要加3元的18元首個飯盒，價格高20%，記者以顧客身份購入飯盒，分量十足。（梁煥敏攝）

食環署網頁顯示，活豬平均批發價由今年1月的每擔3,158元，下調至7月的1,825元，今個月更下調至每擔平均約1,300元，跌幅超過50%，但市面豬肉零售價未能追上跌幅，近三個月，肉價只下降15%至20%，每斤豬肉由仍須70元至80元，連帶燒臘價格也受到影響。

香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，豬肉價格仍受到多個原因影響不可能跟貼內地一同將價格下調，又預計「無得諗，就算過年前後豬價都係偏高，唔會平！」

他解釋，早前非洲豬瘟，內地供港豬商被削減至不足10間，之後本港及內地當局沒有再為供應商重新發牌，能來港豬商欠缺競爭；現時本港仍維持鮮豬日日清，平均只有二千多豬來港，市場彈性細，成本又高，「我地用本來4000隻豬的資源，處理2000隻豬，成本當然會高。」另外，活豬飼養周期平均為2年，現時仍在價格偏高的周期中，待適合食用的活口供應才有機會跌價。