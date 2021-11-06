新冠肺炎．最新｜初確診少於5宗　約2.5萬人已預約打第三針

新冠肺炎疫情持續，本港昨日（5日）首現於英國大爆發的「Delta+」變種病毒（AY.4.2亞系）。累計確診為12,361宗，昨日初步確診少於5宗。



合資格接種第三劑新冠疫苗人士昨天（5日）起可預約，首日有 24,500人經網上預約系統預約接種第三針，當局強調數字不能反映實況，因市民可經其他途經打針。



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特定組別人士接種第三劑新冠疫苗安排

▼11月3日北角食環署渣華道街市情況▼



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▼涉及「Delta+」變種病毒患者的地點▼



▼11月3日北角春秧街街市情況▼



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▼3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員接種第二劑科興疫苗▼



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▼11月2日九龍城街市情況▼



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通關︱田北辰消息：月底前所有食肆須掃安心碼 或除夕通關迎新年

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林鄭續打科興稱抗體夠就可以 梁子超：單抗體水平難定保護力高低

第三針｜復必泰抗體水平高於科興 對付多種變種病毒有效應超9成

第三針｜長期病患定義不清 醫生：應寬鬆處理料包通波仔、糖尿病

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▼食環署轄下公眾街市名單▼

