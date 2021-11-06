路透社：浸大學生閉路電視課室內上國安法課　教「塞鐵」違何法

多間本地資助大學今學年起加入國家安全法的課程，路透社報道，浸大和理大的國安法課程中，均有多篇逾百頁投映片介紹，提及國安法條文外，更會指出有何行為屬違法，並強調愛國需要，提供中國國民身份認同。



報道透露，浸大的課程中，問到學生若在telegram群組呼籲堵塞鐵路，阻止市民上班，以令政府就普通立法，有違哪一項國安法條文；理大課程又提到批評政府是否罪行，提供的答案指要視符與國安法提及的4項罪得是否相關。

《香港01》已向兩間大學查詢，正待回覆。



有兩名學生向路透社表示，有最少一部閉路電視在課室內，亦同時有不知身份人士在攝影。

浸大於今學年把國安法教育放入「聯通」課程（CCL）新生在畢業前須完成國安教育必修課程，雖不計學分，但設有評估。路透社報道，該兩小時的課堂由大律師范凱傑主講，根據資料，他於2013年成為大律師，曾在律政司服務刑事檢控科和民事訴訟組工作，去年當選國際仲裁院院長。課程的投映片簡報有約200頁，強調國安法的震懾力及刑罰。課堂測驗有20條問題，要求學生辨別問題內的角色「Ms Naughty（頑皮小姐）」 及「Mr Breach（違反先生）」的行為如何違反國安法。

報道指，其中一條提供情景，頑皮小姐在通訊軟件telegram的群組中發訊息呼籲堵塞鐵路運作，阻止乘客上班，以政府就普選立法，並要學生在國安法四種罪行，即分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全中，選一個作為答案。報道未有提供正確答案。報道指， 有學生表示測驗不合格。

參考浸大網頁上就國案法教育（NSLE0001）的課程簡介中，要求學生先上兩小時面授課程，再完成兩小時的指定閱讀，並在測試中獲得合格成績。本學期浸大共舉辦7次課堂，暫時已完成兩次。

理大新學年亦將國安教育列為大學一年級本科生的必修課程，早前理大協理副校長（本科生課程）石丹理透露，課程佔3個學分，會設3小時面授課堂教授國安法，並會引唐英傑案講解，學生須完成選擇題測試並獲合格成績。

路透社指，109頁的投映片簡報中，當中提及英國政治哲學家John Locke，並意譯（paraphrase）其觀點，指「The right to punish is essential to the (social) contract and to morality（懲罰的權利對社會契約及道德相當重要）」。John Locke被稱為自由主義之父，於其知名著作《政府論》中提出，任何未經民眾同意而統治民眾的政府，可以被民眾推翻，更提出革命權，認為是避免暴政的保護機制。

簡報中亦提出，批評政府是否國安法的罪行的問題，答案指「要視乎情況。若批評涉及國安法提出的4項罪行（分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全），就可被視為罪行。