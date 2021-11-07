新冠肺炎．最新｜昨初確診少於5宗　靈糧堂秀德幼稚園師生須強檢

衞生防護中心周六（6日）公布7宗新增輸入個案，其中2人是菲律賓抵港外傭，另有一名11個月大男嬰美國抵港，隔離檢疫期間確診。另外，昨有少於5宗初步確診。



美國默克藥廠（Merck）和輝瑞藥廠（Pfizer）先後公布，其研發的新冠肺炎口服藥能大幅減低患者住院或死亡風險。醫院管理局指出，正持續與相關的生產商進行緊密磋商，會適時購入及儲備合適用作治療新冠病毒的藥物。



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▼涉及「Delta+」變種病毒患者的地點▼



▼11月3日北角春秧街街市情況▼



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▼3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員接種第二劑科興疫苗▼



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強制檢測｜靈糧堂秀德幼稚園上榜 海洋光譜號乘客員工再次強檢

【00:05】港府昨（6日）公布強制檢測公告，皇家加勒比國際遊輪的「海洋光譜號」早前因船員確診新冠肺炎，指定時間身處郵輪的乘客及員工須再次強檢。



另外有1間幼稚園爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，因病徵與新冠肺炎相似，被納入強制檢測公告。涉事學校為荔枝角西九龍薈的香港靈糧堂秀德幼稚園╱幼兒園，需要在周一（8日）或之前接受檢測。

▼11月2日九龍城街市情況▼



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昨日總覽：新冠肺炎．11.6｜今增7宗輸入個案 再多2名菲傭抵港確診

默沙東、輝瑞推新冠口服藥 醫管局：緊密磋商、適時購入合適藥物

新冠肺炎｜輝瑞口服藥減住院或死亡率89% 一文看清與默沙東異同

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新冠肺炎｜今增7宗輸入涉2名外傭 11個月大男嬰美國抵港確診

通關｜許樹昌：衞健委將到港考察 盼接種率增減通關後爆發風險

第三針Q&A｜特首稱「抗體非愈高愈巴閉」 許樹昌：係佢個人睇法

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