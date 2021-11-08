智障人士指導傑青製陶藝　推動共融社會

國際青年商會香港總會昨日（7日）舉辦「十大傑出青年選舉 2021」社會服務日，邀請本屆當選傑青到社區中心服務，有別於以往，本次是由弱勢社群帶領各位傑青製作陶瓷，希望能令大家明白，即使各人來自不同界別，都能為社會貢獻。

出席人士包括「香港劍后」江旻憓、中文大學兼任副教授和相達生物科技董事長招彥燾、港大醫學院臨床腫瘤學系臨床副教授林嘉安、中大醫學院助理院長張源津醫生、香港管弦樂團駐團指揮廖國敏、金記控股有限公司主席徐汶緯及簡松年律師行顧問律師簡汝謙。



國際青年商會香港總會在是次社會服務日邀請了智障人士當小導師，教授眾傑青製作陶瓷。「小師傅」其實在陶瓷方面也有一番研究，平日會在各藝術品平台當展覽或售賣，也會向其他智障人士傳授陶瓷秘訣。

江旻憓在分享環節時提及，自己認識一名智障運動員，他曾在奧運跳遠項目獲得銀牌，但因意外墮馬。可是除了高運動天分外，他的藝術天分亦不相伯仲，智障人士用言語表達最難，但當他們能透過藝術表達，發掘自己長處，也可以在其他地方得到成功感，大家都要盡能力幫助他們尋找方法表達。

江旻憓提醒大家都要盡能力幫助他們尋找正確的表達方法。(雲嘉晉攝)

張源津分享，當他帶領團隊有些少成績後，應開始想有什麼不同方法貢獻社會，問問自己到底在追求什麼，「加人工升職？帶畀你既滿足感有幾多？」張指根據自己經驗，花時間和努力幫助別人，才得到真正快樂。他亦鼓勵各年輕人要追夢，但也要記得盡自己能力幫助別人。