加電費｜疫市狂加　消息︰中電加約6％、港燈加7%

疫情持續近兩年，經濟創傷尚未復原。惟能源價格飆升、燃氣發電成本亦增加，對電費構成加價壓力，有環保團體早前預料加幅可能達雙位數。

政府今（9日）與兩電進行周年電費檢討，消息指明年1月起，中電加約6％、港燈加7%。

環境局與兩間電力公司代表，下午4時半將召開記者會，公布來年電費調整安排。《香港01》將會直播記者會。



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電費由基本電費和燃料價條款收費組成，前者涵蓋電力公司的營運開支、基本燃料成本及利潤；後者則反映燃料價格的變動，以實報實銷方式，由用戶向電力公司支付。

根據現時《管制協議》機制，兩電可賺盡8%回報，電費檢討公布的年度燃料調整費，只會保證明年首兩個月不變，隨後每月燃料費根據過去三個月的實際燃料價格平均值計算，即會跟隨市況波動。

受近月國際能源價格飆升影響，令兩電燃料調整費大幅上漲，令電費也隨之增加。中電今年的年度燃料調整費為28.1仙，但除了3月稍低於該水平下，其後月份均上升，11月更飆升至35.4仙，增幅達約26%；而港燈今年的年度燃料調整費為17.4仙，3月至7月均低於該水平，其後價格漸增，至11月升至29.5仙，增幅達約70%。

以一個月用300度電計算，中電用戶11月電費增至380.6元，較1月加價6.4%；港燈用戶電費11月電費漲價至311.55元，加幅達13.2%。

部份政府補貼於明年中屆滿

然而，受惠於政府電費補貼，市民或對加價感覺不太強烈。政府今年6月起推行新一輪電費補貼，連續11個月，在每月首日向電力住宅用戶戶口注入80元電費補貼，並在第12個月注入120元的電費補貼，合共1,000元。連同現行每個月50元的電費紓緩，即市民每月仍至少享130元補貼。若用戶每月補貼均用到盡，最快明年6月補貼回落至50元。