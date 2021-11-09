加電費．直播｜疫市狂加　港燈加7％、中電加5.8％　三人戶貴20元

疫情持續近兩年，經濟創傷尚未復原。惟能源價格飆升、燃氣發電成本亦增加，對電費構成加價壓力，有環保團體早前預料加幅可能達雙位數。

政府今（9日）與兩電進行周年電費檢討，明年1月起，中電每度電收費加至128.9仙，加幅為5.8%；港燈每度電收費為135.3仙 ，加幅為7%。環境局局長黃錦星表示，環球受燃料價格上升影響，倫敦、紐約、新加坡等地電費都有雙位數升幅，個別城市加幅更達兩成。港府與兩電達成協議，基本電價繼續凍結，燃料價格會調整，兩電每度電收費約1.3元，仍較其他大城市便宜。

黃錦星續說，兩電以3人家庭作估算，現時平均每月電費275元，加電費後明年每月需多付20至24元左右，按有關數據計算，加幅更達7.2%至8.7%。他指，政府近年提供電費補貼，已紓緩家庭電費壓力。



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(盧翊銘攝)

電費由基本電費和燃料價條款收費組成，前者涵蓋電力公司的營運開支、基本燃料成本及利潤；後者則反映燃料價格的變動，以實報實銷方式，由用戶向電力公司支付。

根據現時《管制協議》機制，兩電可賺盡8%回報，電費檢討公布的年度燃料調整費，只會保證明年首兩個月不變，隨後每月燃料費根據過去三個月的實際燃料價格平均值計算，即會跟隨市況波動。

港燈來年電費加7%

港燈董事總經理尹志田表示，世界各地近月受燃料價格上升影響，部份地區供電出現問題更影響商業活動，香港電力供應可靠，發電需要的燃料受國際燃料市場影響，燃煤價格近半年增加接近2倍，天然氣更升近4倍，故明年需增加燃料費，但基本電費不變。

港燈集團發展總經理何彥彪表示，加價後，港燈會向用戶提供每度電1仙的特別回扣，港燈基本電費維持不變，每度電109仙，燃料費則上調27.9仙，即每度電135.3仙 ，整體電費加幅為7%。

尹志田補充，港燈支持碳中和長遠目標，明白應付氣候變化刻不容緩，會繼續發展大型離岸風力發電廠、探討氫能發電，協助社會節約能源，引入智能電錶等，未來工作十分艱巨，需要各界合作及共識。

（馬煒傑攝）

中電用戶電費加5.8%

中電總裁蔣東強表示，來年中電基本電價不變，但燃料費要加10.5仙，上調至38.6仙，每度電加至128.9仙，加幅為5.8%。蔣強調，為紓緩電價，會從電費穩定基金、燃料帳、中電智能基金、地租及差餉退款，總共動用25億元，提供兩項電費回扣，包括每度電2.1仙特別回扣，以及1.3仙地租及差餉回扣，並推出多項社區支援措施。

蔣續指，隨本港人口增長及基建發展，供電需求增加。環境局已批准中電增加32億元資本性開支，改善地區供電網絡，滿足新發展區、數據中心、區域供冷系統等電力需求。

（馬煒傑攝）

兩電燃料費近月已大升

受近月國際能源價格飆升影響，令兩電燃料調整費大幅上漲，令電費也隨之增加。中電今年的年度燃料調整費為28.1仙，但除了3月稍低於該水平下，其後月份均上升，11月更飆升至35.4仙，增幅達約26%；而港燈今年的年度燃料調整費為17.4仙，3月至7月均低於該水平，其後價格漸增，至11月升至29.5仙，增幅達約70%。

以一個月用300度電計算，中電用戶11月電費增至380.6元，較1月加價6.4%；港燈用戶電費11月電費漲價至311.55元，加幅達13.2%。

黃錦星說，現有機制燃料費為實報實銷，政府理解經濟尚待復蘇，需要平緩狀況，故一方面提供兩項電費紓緩金及電費補貼，壓低電費對住戶的影響。在整個低碳環保基礎下，要各方市民共同支持邁向碳中和，包括省電。

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部份政府補貼於明年中屆滿

然而，受惠於政府電費補貼，市民或對加價感覺不太強烈。政府今年6月起推行新一輪電費補貼，連續11個月，在每月首日向電力住宅用戶戶口注入80元電費補貼，並在第12個月注入120元的電費補貼，合共1,000元。連同現行每個月50元的電費紓緩，即市民每月仍至少享130元補貼。若用戶每月補貼均用到盡，最快明年6月補貼回落至50元。

以黃錦星引用的三人住戶例子，明年中住戶失去其中一筆電費補貼後，市民每月的電費支出勢較現時高出100元。