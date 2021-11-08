工人送腸至警校　IG帖訂單照加要你地畢唔到業字眼　刑恐罪成還柙

跟車工人在送200條司華力腸到警察學院時，途中拍下訂單相片放在其社交平台Instagram的帳戶中，並配上「我要你地全部畢唔到業」等字，從而被控刑事恐嚇罪，案件今(8日)在東區法院被裁定罪成，裁判官認為案情嚴重，將被告還柙並把案押後至11月24日判刑，以候被告的背景報告。
被告楊惠俊(21歲)，被控於2020年2月12日，在香港威脅會使警察學員的人身遭受損害，意圖使他們受驚。
被告在限時動態發佈訊息
案情指，被告在其Instagram帳的限時動態中發有關帖文，惟他帳戶中有追蹤者曾就讀毅進課程，並有朋友在警校受訓，該跟隨者故把訊息截圖並轉發警校的朋友。有學警供稱看到截圖後，曾擔心香腸做了手腳。
官指帖文意味腸受不當處理
裁判官在裁決時認為控方證人可靠，相反被告一時聲稱心血來潮及貪玩，另一方面又認不喜歡警察，兩種說法並不相符，認為他是為了發洩不滿才故意拍照，並放在社交帳戶上。而被告寫上：「我要你哋全部畢唔到業」，明顯意味着司華力腸曾被不當處理，顯然是有意圖威脅令警察學員不能畢業。
官指被告有400追蹤者屬人數眾多
裁判官又指，被告的帳戶有逾400名追蹤者，人數眾多，被告必然知道追蹤者會把貼文轉發他人，包括警察學員，令他們知悉及擔心健康，故認為被告的說話不是戲言，因此裁定他罪成。
案件編號：ESCC 2342/2020
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