新冠肺炎．最新｜政府准打第三針僱員放一日假　未接種者一周一檢

衞生署衞生防護中心昨日（8日）公布，沒有錄得新增確診個案，為本港隔29日來再度零確診。不過，衞生防護中心今日（9日）公布新增1 宗輸入個案，美國抵港19歲女患者證帶L452R變種病毒。



政府預告，為加強出現確診個案時接觸者追蹤工作的效率，保障市民和員工安全，正研究於餐飲業務處所及合適的表列處所進一步嚴格推行使用『安心出行』，並會於稍後公布詳情。



【20:10】公務員事務局宣布，合資格接種第三劑疫苗的政府僱員可於接種第三劑疫苗後享有一日「疫苗假期」。政府亦收緊檢測代替打針的安排，由11月22日起，所有未接種第一劑疫苗的政府僱員均會接受每星期一檢。

11月9日，尖沙咀凱譽封區檢測



【19:00】政府宣布，尖沙且棉登徑8號凱譽納入封區檢測範圍。發言人表示，晚上七時起限制在指明「受限區域」的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日上午約七時完成此行動。

發言人表示，由於今日發現一宗由海外地區抵港，並於抵港後曾在上址居住的初步確診個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

尖沙咀凱譽封區檢測 有住客抵港後居住 初步確診驗出帶變種病毒

受檢人士需於明日凌晨零時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

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【17:30】機管局宣布，所有特定群組機場員工必須接種第三劑疫苗。所有特定群組機場員工已按照機管局要求接種第二劑疫苗，因此有關員工須於 2022 年 4 月 30 日或之前接種第三劑疫苗。

機管局及其承辦商的員工將於注射第三劑疫苗當天享有假期。特定群組員工包括處理高風險貨物、或無可避免地與抵港、轉機／過境旅客及機組人員有近距離接觸的員工，即在一點五米範圍內沒有隔板或屏障分隔兩者，例如航空公司及地勤代理員工、停機坪協調員、機艙航膳協調員、貨運裝卸員，以及機艙及洗手間清潔員等。

【16:45】食物及衞生局發言人今日（9日）表示，維持措施是因應全球疫情持續嚴峻，同時亦為日後恢復與內地通關或跨境出行「創造有利條件」。

政府又預告，正研究於餐飲業務處所及合適的表列處所進一步嚴格推行使用「安心出行」，並會於稍後公布詳情。

社交距離措施延續14日 政府預告食肆將嚴格使用安心出行

新冠肺炎｜增一宗輸入確診 美國抵港19歲女患者曾打一劑強生疫苗

【14:15】衞生防護中心公布新增1宗確診個案，至今本港個案累計12 370宗。新增個案為輸入個案，涉及變異病毒株感染，一名由美國抵港19歲女子，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，而她在當地已接種一劑強生疫苗。

▼涉及「Delta+」變種病毒患者的地點▼



▼11月3日北角春秧街街市情況▼



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▼3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員接種第二劑科興疫苗▼



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通關｜林鄭指進展良好 無受內地疫情影響 冀熔斷機制不要太嚴謹

【10:14】對於有傳通關初期熔斷機制本地一宗確診即叫停，林鄭月娥今早（9日）出席行會前表示，正與內地商討中，希望不要太嚴謹，亦要處理好定義問題。林鄭指，目前討論無受內地疫情影響，又指香港清零狀能得來不易，需要繼續提升疫苗接種率。

通關｜首階段料不包跨境學童 家長感失望 專家指農曆年後較穩妥

【09:57】特首林鄭月娥日前接受傳媒訪問時，指跨境學童因人數太多，首階段通關群組不會包括在內。深港跨境學童家長會主席黃菁葒，今早（9日）於港台節目《千鿋年代》表示感到失望，她指，學童只會到學校，感染傳播機會低，期望可重推點對點上學的安排。



呼吸系統專科醫生梁子超表示，跨境學童流量頻密，屬高風險來源，他認為或要待聖誕及農曆新年後，當輸入個案壓力減低，當局有絕對把握守得穩，才開放跨境生回港上學會較穩妥。

通關｜迎小通關 梁子超︰兩群組易有「假訊號」 促避免無辜熔斷

【09:20】有傳本港下月初可以與內地有「小通關」，首階段會設每日1000個名額，亦有指只要出現一個本地個案，就會觸發熔斷機制。



呼吸系統專科醫生梁子超今（9日）於電台節目中表示，復陽個案及高風險、高暴露群組確診等，未必會造成社區傳播，指是「假訊號」，認為可先觀察有否社區傳播出現，避免無辜斬斷通關。

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▼食環署轄下公眾街市名單▼

