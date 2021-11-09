新冠肺炎．最新｜清零1日後增1輸入個案　美國抵港女子帶變種病毒

衞生署衞生防護中心昨日（8日）公布，沒有錄得新增確診個案，為本港隔29日來再度零確診。不過，衞生防護中心今日（9日）公布新增1 宗輸入個案，美國抵港19歲女患者證帶L452R變種病毒。



新冠肺炎｜增一宗輸入確診 美國抵港19歲女患者曾打一劑強生疫苗

【14:15】衞生防護中心公布新增1宗確診個案，至今本港個案累計12 370宗。新增個案為輸入個案，涉及變異病毒株感染，一名由美國抵港19歲女子，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，而她在當地已接種一劑強生疫苗。

▼涉及「Delta+」變種病毒患者的地點▼



▼11月3日北角春秧街街市情況▼



+ 1

▼3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員接種第二劑科興疫苗▼



+ 39

通關｜林鄭指進展良好 無受內地疫情影響 冀熔斷機制不要太嚴謹

【10:14】對於有傳通關初期熔斷機制本地一宗確診即叫停，林鄭月娥今早（9日）出席行會前表示，正與內地商討中，希望不要太嚴謹，亦要處理好定義問題。林鄭指，目前討論無受內地疫情影響，又指香港清零狀能得來不易，需要繼續提升疫苗接種率。

通關｜首階段料不包跨境學童 家長感失望 專家指農曆年後較穩妥

【09:57】特首林鄭月娥日前接受傳媒訪問時，指跨境學童因人數太多，首階段通關群組不會包括在內。深港跨境學童家長會主席黃菁葒，今早（9日）於港台節目《千鿋年代》表示感到失望，她指，學童只會到學校，感染傳播機會低，期望可重推點對點上學的安排。



呼吸系統專科醫生梁子超表示，跨境學童流量頻密，屬高風險來源，他認為或要待聖誕及農曆新年後，當輸入個案壓力減低，當局有絕對把握守得穩，才開放跨境生回港上學會較穩妥。

通關｜迎小通關 梁子超︰兩群組易有「假訊號」 促避免無辜熔斷

【09:20】有傳本港下月初可以與內地有「小通關」，首階段會設每日1000個名額，亦有指只要出現一個本地個案，就會觸發熔斷機制。



呼吸系統專科醫生梁子超今（9日）於電台節目中表示，復陽個案及高風險、高暴露群組確診等，未必會造成社區傳播，指是「假訊號」，認為可先觀察有否社區傳播出現，避免無辜斬斷通關。

+ 8

▼食環署轄下公眾街市名單▼

