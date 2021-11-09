科大校長史維提早一年辭任　明年10月19日卸任

香港科技大學今日宣布，校長史維已向大學校董會正式請辭，提早近一年卸任，明年10月19日生效。科大指，大學即將就下一任校長的延聘，啟動全球招聘工作。



校長史維已向大學校董會正式請辭，提早近一年離任，明年10月19日生效。（資料圖片）

史維：過去11年多能以科大為家感到榮幸

史維早上亦有向校內成員發信公布辭職決定，他在信中指，過去11年多能以科大為家感到榮幸，形容是在創校團隊和一眾前科大成員奠定堅實基礎，各成員及支持者努力不懈下，才能讓科大學術水平、開放思維及大學聲望持續蓬勃發展。他續指，在面對各種挑戰時，以保障大學的長遠利益及定位而努力，只要秉持這種信念，大學定能繼續開拓更廣闊的新天地。

在面對各種挑戰時，以保障大學長遠利益及定位而努力，只要秉持這種信念，大學定能繼續開拓更廣闊的新天地。 香港科技大學校長史維

校董會讚史維熱誠堅定 將啟動下任校長全球招聘工作

科大校董會主席廖長城代表校董會讚揚並感謝史維的寶貴貢獻，形容他是一位有熱誠而堅定領導者，擁有清晰願景，盡心盡力奉獻科大。廖長城指，校董會將就下一任校長的延聘，啟動全球招聘工作。



史維2010年8月加入科大，出任首席副校長，執掌大學的學術事務，包括帶領本科課程順利過渡至新的「三三四」學制。

2018年接替提早離任的陳繁昌 成科大第4任校長

至2013年9月，他負責的範疇擴展至人力資源、財務、校園發展及其他資源的籌劃和管理，亦涵蓋所有研究生課程和研究相關事宜。五年後史維職涯更上一層樓，2018年9月1日起出任科大第四任校長，接替提早離任的前校長陳繁昌。