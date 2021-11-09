丙型肝炎病徵隱形　港大篩檢揭8成半人確診　籲濫藥者早檢測治療

撰文：鄧穎琳
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據本地數據推算，香港約有0.3%人口染丙型肝炎、即約2.2萬人。由於患者佔整體人口比例不高，且大多感染者沒明顯病徵，易延緩治療，增加肝硬化及肝癌機會。香港大學醫學院內科學系研究團隊，早前與非牟利組織合作，對曾共用針筒注射的140人進行篩檢，當發現中84%、即117人確診，遠高於預期確診率46%，而最終接受治療的32人中，由完成評估至接受治療的平均時間約半年，比以往大大縮短至兩個月內。

丙肝延醫可致肝硬化或肝癌　港大：及早治療治癒率達9成

港大醫學院內科學系腸胃及肝臟科講座教授袁孟峰說，若感染丙肝不理會，很大機會惡化至肝硬化或肝癌，相反能及早發現確診及接受治療，可提高治癒率至9成，呼籲高危人士主動篩檢，大多人只需服食口服約8至12周便可痊癒。

擴大範圍至曾入獄及有濫藥史人士　冀今年為480名高危人士篩檢

丙型肝炎高危人士包括性工作者、男男性接觸者、注射毒品人士、曾以未被徹底消毒的刺針紋身或穿環等人士。港大團隊早前將檢測擴至曾入獄及有濫藥史的人士等，至今年8月共篩檢約213人，當中逾7成人確診，整體一成半人獲治療，團隊期望今年內可為480名高危人士篩檢，欲參與的人士或機構可透過WhatsApp 53332482，與港大團隊聯絡。

推算本港約2.2萬人染病　傳染途徑包括性接觸及共用針筒

丙型肝炎傳染途徑包括輸入帶病毒的血液或血液製成品、與感染者有性接觸或共用針筒。據本地數據推算，香港約有0.3%人口染丙型肝炎、即約2.2萬人。由於患者佔整體人口比例不高，且大多感染者沒明顯病徵，易延緩治療。

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