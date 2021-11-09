公社科︱林鄭11.25主講網上課程　教中學校長教師特首憲制地位

行政長官林鄭月娥在《施政報告》表示為讓公民與社會發展科老師更好掌握行政長官在「一國兩制」下憲制地位和職權，會為有興趣的老師親自上一堂課，她「找數」了。教育局將於本月25日舉辦網上課程，主題為「按《基本法》規定的香港特別行政區行政長官憲制地位」，由林鄭親身主講，時長1.5小時，所有中學校長、副校長、科主任及教師均是對象，參加人數上限為1,500人。



林鄭網上授課45分鐘 再設半小時問答環節

教育局公布將於11月25日下午舉辦由林鄭月娥主講、時長1.5小時的網上課程，屬公社科知識增益系列，主題是「按《基本法》規定的香港特別行政區行政長官憲制地位」。

目標：了解國家與香港憲制關係 特首憲制地位權力和職能

活動內容性質介定為「課程發展及推行（與工作有關）」，課程目標列明是「幫助教師了解國家與香港特別行政區的憲制關係、行政長官的憲制地位、權力和職能，以及香港特別行政區的政治體制。」據活動流程，林鄭月娥將主講45分鐘，最後設30分鐘問答環節。

名額1500人 對象包括中學校長、副校長、科主任及教師

課程對象是所有中學校長、副校長、科主任及教師，可以在網上報名，或由每所學校或每個組別提名8人，上限為1,500人。如報名人數超過限額，在學校提名名單中被列為第一次序的教師將獲優先考慮。

行政長官林鄭月娥早前發表施政報告表示，她已向教育局提議，由她「現身說法」為公社科老師親自上一堂課，讓他們「更好掌握行政長官在『一國兩制』下的憲制地位和職權。」