無家者指政府突清場失家當索償　未給時間執拾　有稱失21罐午餐肉

前年聖誕前夕，警方以反罪惡行動為名，派出防暴警到深水埗通州街公園「清場」，事後多名露縮者聲稱家當被丟，其中14人在社工協助下，向小額錢債法庭追討2千至1.3萬多元財物。事隔近兩年，案件今(9日)正式開審，惟申索人只餘下9人。有露宿者供稱，當日警方未有給他們足夠時間執拾，他們的財物便遭食環署職員放入垃圾箱並即送到垃圾房。有露縮者曾爬入垃圾房找失物，最終未有所獲，做要求賠償。有申索人稱損失物品包括價值3千元的「阿力山大」牌外套及褲，亦有人稱失掉了21罐午餐肉。



14名申索人現餘下9人

14名申索人分別索償2000至13290港元不等，被告人為律政司司長。其中兩名申索人因缺席聆訊，其申請被剔除，另有兩人分別在明愛醫院留醫和於早幾日被捕，同樣暫未能出庭作供，他們已委託社工代表出庭，案件現餘一申索人共9人。

有人聲稱失值3千元亞歷山大牌衣物

眾申索人聲稱要損失了床褥、衣物、綜援金及輪椅等，其中有人報稱遺失了21罐午餐肉。另有人報稱遺失了「亞歷山大」牌外套及褲子，價值合共逾3000港元，審裁官林希維看罷問：「喺邊度買㗎？咁咪三千幾蚊着上身囉平時？」

指警只給數分鐘時間收拾

其中7名申索人先後出庭作供，部份聲稱當日親眼目睹防暴警員到場，僅給他們數分鐘收拾私人物品，便指示康文處職員將所有物品放在大型綠色垃圾箱，最終推至壁球場附近的垃圾房丟棄。申索人指警方給予的時間並不足夠，部份僅拖走床架回頭發現所有物品已被丟。

爬入垃圾房亦找不回物品

7名申索事後均有到垃圾房找回物件，惟垃圾房被鎖上，部份行動不便的申索人未能入內搜索。即使有爬入垃圾房的亦稱，由於內存逾十個垃圾桶，且物品已濕透及發臭，他們找了數個垃圾桶無發現便已放棄。

有申索人稱有知障礙記憶偏差

辯方代表在盤問一名姓劉的申索人時，質疑其書面口供提到警方曾給他們數分鐘時間收拾，庭上卻指警方不讓他們靠近。劉解釋因他患有精神分裂及思覺失調，故有認知障礙及記憶會偏差，並稱當時的情況未算太嚴重，故當時的口供應較為準確。

申索人馬月榮上月離世，其表弟周雄光拿著其表哥的遺照，代馬繼續申索。（呂諾君攝）

亦有為已亡表哥繼續申索

申索人馬月榮上月離世未能出席，其表弟周雄光代其表哥繼續申索，他作供時一度哽咽說：「表哥講過唔係錢既問題，係公平！」林官則指：「我哋呢個法庭係講錢，小額錢債審裁處嘛」。

警督察稱有給時間執拾

警務督察吳彥柏供稱，他當日為行動負責人，帶領3名警長及19名警員配合康文處清除公園無人認令的物品。他們於下午3時40分在公園八角亭開始勸喻露宿者收拾個人物品，直至4時05分才開始正式清場，中間相隔25分鐘。清場行動於5時30分完成，康文署共撿取12車無人認領的物品。

警務督察吳彥柏稱有給時間讓現場的無家者執拾。(劉安琪攝)

未聽到有人指現金或財物被清理

吳稱沒有給予露宿者確實的時間收拾東西，因期望給予對方合理的時間，期間有露宿者要求更多的時間亦獲警方同意。吳稱清理物品時，未有聽到有人大叫有現金或其他財產被清理，他們亦未有攔截露宿者重返公園，或在該處進行封鎖。

對於康文署稱當日是配合警方的掃毒行動，警方則指是配合康文署清理無人認領的物品。吳解釋指，警方於當日下午2時30分前的確在進行掃毒行動，共拘捕5名人。在此之後，警方則開始配合康文署進行清理行動。

案件編號：SCTC25-30、32/20 及SCTC020434-35/20