新冠肺炎．最新｜免檢疫國泰機師入社區初步確診　涉變種病毒

衞生署衞生防護中心昨晚（9日）公布，正調查四宗初步確診輸入個案，均是返港居民進入社區後才發現。當中其中兩宗個案涉及兩名分別為29歲及57歲的男病人，分別居於尖沙咀凱譽和愉景灣蔚陽一獨立屋，為國泰航空公司貨機機組人員。兩名患者抵港時在機場檢測結果呈陰性，其後分別於社區檢測中心及採樣站採樣，結果為呈初步陽性，當中29歲機組人員病毒量極高。



中心表示，因應29歲的患者帶有變異病毒株，其傳染性和感染風險更高，政府今晚將他居住的大廈尖沙咀凱譽作出限制與檢測宣告，並已安排57歲病人居住的獨立屋的住戶進行隔離檢疫。同時，兩人於潛伏期在港到訪的地點亦會納入強制檢測公告。



▼11月9日尖沙咀凱譽封區檢測▼



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通關｜陳肇始：食肆需掃安心出行 與內地商熔斷機制個案定義

【07:00】內地與本港免檢疫通關有望於今年底實施，其中一個磋商重點為「熔斷機制」，特首林鄭月娥昨日出席行會前表明，從香港角度希望機制不要太嚴謹。



食物及衞生局局長陳肇始接受《香港01》訪問時表示，需與內地商討設立熔斷機制，包括個案的定義，「乜嘢(個案)會計，乜嘢唔計，雙方要有溝通共識」，前題是不想為內地帶來額外風險。



為了推動兩地通關，政府早前強制進入政府場所要使用安心出行，相關措施即將推展至全港食肆，陳肇始表示食環署已與食肆商討，初步覺得可行，「但要畀少少時間。」

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▼11月9日強制檢測公告詳情▼

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強制檢測｜8間學校爆流感上榜 漢基國際學校、畢架山小學上榜

【02:35】食物及衞生局今日（10日）凌晨公布強制檢測公告，8間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，因病徵與新冠肺炎相似，被納入強制檢測公告。涉事學校包括中華基督教會灣仔堂幼稚園、東華三院灣仔幼稚園、沙田聖公會靈風堂幼稚園等。

強制檢測｜29處被納強檢公告 海洋公園、海港城、愉景灣多處上榜

【01:27】本港與內地正商討通關之際，衞生防護中心昨晚（9日）公布，正調查四宗初步確診輸入個案，均是返港居民進入社區後才發現。食物及衞生局今日（10日）凌晨發出強制檢測公告，因應相關個案，有29地方被納入強制檢測公告，當中包括金鐘海富中心麥當勞、中環三號碼頭及愉景灣碼頭、將軍澳寶翠公園、尖沙咀新港中心H&M及鼎泰豐、海港城多間食店、K11人文購物藝術館、海洋公園等；尖沙咀屬「重災」，佔12處，其次為大嶼山的愉景灣。

▼3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員接種第二劑科興疫苗▼



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昨日總覽：新冠肺炎．11.9｜國泰兩男機師入境免檢疫 抵港居住後發現染疫

通關｜一日爆4宗返港居民入社區初確診 居凱譽機組人員病毒量高

通關｜國泰兩機師返社區初確診 內地最憂慮事情發生 通關瀕泡湯

尖沙咀凱譽封區檢測 有住客抵港後居住 初步確診驗出帶變種病毒

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