新冠肺炎．直播｜今增5宗輸入　愉景灣國際學校120名學生要檢疫

衞生防護中心公佈今日(10日)增5宗輸入個案，3宗與機組人員有關，均帶有變種病毒，包括新增一宗34歲外地到港機組人員，以及2宗昨晚公佈的國泰貨機機組人員。



衞生防護中心正調查4宗初步確診輸入個案，其中兩宗個案涉及兩名分別為29歲及57歲的男病人，分別居於尖沙咀凱譽和愉景灣蔚陽一獨立屋，為國泰航空公司貨機機組人員，當中29歲機組人員病毒量極高。

衞生防護中心今日下午召開記者會交代詳情，總監徐樂堅、傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞將出席。



衞生防護中心昨晚（9日）表示，因應29歲的患者帶有變異病毒株，其傳染性和感染風險更高，故將他居住的大廈尖沙咀凱譽作出限制與檢測宣告，並已安排57歲病人居住的獨立屋的住戶進行隔離檢疫。同時，兩人於潛伏期在港到訪的地點亦會納入強制檢測公告。



▼11月9日尖沙咀凱譽封區檢測▼



+ 3

【17:27】醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，北大嶼山醫院上周四發現B座地下有5個病房出現真菌，已檢查一樓無此情況，今日已安排全部59名受影響病人轉到一樓治療，地下病房已徹底清潔，出現真菌原因仍在調查中。

【17:16】衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，有關豁免安排政府於11月1日公佈，12號起全面收緊，取消大部份豁免人士。餘下要維持香港運作，如貨車司機、航機機組人員、船員等。在豁免安排上，政府及決策部門要考慮多項因素，包括要保障香港貨物供應，也要考慮公共衛生及機組人員接種疫苗情況，以及航空業運作、對香港貨物供應的需要等

機組人員在外地要有閉環式管理，航空公司要安排在外地有酒店自行隔離安排，點對點運輸。在港要接受檢測等。今次個案在港機場檢測陰性，之後檢測陽性，因病毒量高要謹慎處理。已即時隔離所有密切接觸者，利用安心出行進行調查及圍封強檢等，有超過20個點要強檢。今次行動算是近來較大型，地方比較多。

署方會同相關部門去溝通，運房局可能要考慮限制豁免人士在港的行動地點、隔離地點或限制隔離檢疫地點等，以平衡風險。

【17:07】第二宗有關聯個案為編號︰12378的29歲男機組人員，11月6日CX2066抵港，與朋友住凱譽，11月8日採樣，CT值13至16，病毒量很高，相信都是近期感染，基因排序進行中，了解與那些國家病毒接近。患者11月7日去過棉登徑Maison Eric Kayser進食，今日會納入強檢，曾到黃竹坑遊樂場，共去過8個地方全部納強檢

凱譽昨晚強檢及圍封，346住客檢測全部陰性，患者有60密切接觸者要隔離，大廈居民要在第3、7、10、19日再做檢測。另外兩宗個案包括一名外傭，由於檢測顯示CT值高，界家為復陽個案

【16:57】全部個案涉30地點要強檢檢測，會與警方深入調查，了解有否未透露行蹤，尤其兩名國泰機師，會繼續做追蹤，包括檢查患者八達通及翻看閉露電視片段。

【16:51】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，兩名國泰機組人員均是11月6日同一班機CX2066法蘭克福抵港，機上共4名機組人員，全部在機場測試為陰性，因都打了兩針，可返回家中進行健康監察。其中57歲機師(編號：12376)，與兩子及太太與外傭在愉景灣景蔚陽一獨立屋居住，並無病徵，第三日檢測呈陽性，CT值是31至34，帶L452R病毒株，患者10月31日離港，CX037去杜拜，11月1日再去法蘭克福，11月1日至5日於法蘭克福逗留，一直住酒店。患者在上月曾進行5次檢測均陰性結果，在潛伏期上月24至26日曾到杜拜，貨機上工作，10月21日曾到過孟加拉達加即日來回，回港時在機場測試為都係陰性。

患者在北大嶼山醫院後降至CT值17，病毒量上升，是近期感染，相信在德國的外地感染。患者太太是愉景灣國際學校老師，兩子都是該校學生，屬家居接觸者，120名國際學校學生都要檢疫，直至家人檢測呈陰性。

【16:35】衞生防護中心公佈今日增5宗輸入個案，3宗與機組人員有關，均帶有變種病毒，包括新增一宗34歲外地到港機組人員，以及2宗昨晚公佈的國泰貨機機組人員。

通關｜再有兩豁免檢疫機組人員確診 許樹昌：衛健委關注此弱點

【15:53】本港清零多日，但昨日其中兩名已進入社區的初步確診者，都是豁免檢疫的機組人員，他們都帶L452R變種病毒，其中一人病毒量更非常高。政府專家顧問許樹昌稱，若今次個案沒引起社區爆發，應不會影響與內地商討通關，但國家衛健委非常關注機組人員豁免隔離，會成為香港防疫弱點。

袁國勇倡設疫苗護照：返工食飯都要針卡 大家才會有意識接種疫苗

【15:10】政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇日前在大公文匯全媒體節目《肥胡醫聊》，接受政協常委胡定旭訪問時，建議政府推行本地「疫苗護照」，要求市民出入指定公共場所時出示疫苗接種記錄，否則限制出入有關處所，以鼓勵全民接種。他表示，提高疫苗接種率是與內地，以及海外地區恢復正常通關的必要條件之一，本港的接種率必須提高至逾99%，才能有效避免因為正常通關帶來的傳播風險。

新冠肺炎｜尖沙咀成重災區 有患者到訪食肆如常營業 食客照光顧

【14:17】本港新冠肺炎疫情反覆，政府昨日（9日）公布4宗初步確診輸入個案，全部患者都是進入社區後才被發現，當中包括兩名獲豁免檢疫的29歲及57歲國泰航空貨機機師，其中29歲機師病毒量極高；政府公布4人潛伏期行跡，尖沙咀可算是「重災區」佔12處，當中至少6間食肆曾有患者到訪。

今日（10日）午膳時段，被列入強檢名單的食肆大多照常營業，亦有食客如常光顧，有經常到尖沙咀區閒逛的退休人士指，一般人未必留意到食肆曾有患者到訪，「如果知當然唔去，但都唔係咁容易知道」，亦有已訂位的上班族認為風險不高，繼續光顧曾有患者到訪的餐廳。

港府指新西蘭輸入個案風險上升 改列為中風險地區 11.17起生效

【12:42】港府今日（10日）表示，新西蘭早前宣布將採取「與病毒共存」政策，並訂定完成疫苗接種目標，但當地確診個案一直增加，因應輸入個案風險上升，決定收緊從新西蘭到港人士的檢疫要求。



港府宣布，將新西蘭由低風險C組指明地區，改列為中風險B組指明地區，意味須加「疫監」日數，相關調整由下周三（17日）凌晨零時起生效。

通關｜政府上周會餐飲業界商擴大用安心出行 黃傑龍促作更多解說

【09:47】為與內地通關，政府早前於街市等地方強制市民使用「安心出行」，並預告會擴至更多處所，包括全港食肆。稻苗學會會長黃傑龍今日（10日）在港台節目《千禧年代》指，當局上周約見業界，席間有談及擴大使用安心出行。他指，業界「無意願可言」，認為政府應與內地相討好通關條件，才一次過公布涉及的處所，又認為應作更好解說，令社會更容易接受。

圍封檢測｜尖沙咀凱譽完成強檢 約300名居民交樣本零確診

【07:10】衞生防護中心昨晚（9日）公布，正調查四宗初步確診輸入個案，當中29歲機組人員病毒量極高且帶有變異病毒株，政府對他居住的尖沙咀凱譽作出限制與檢測宣告。政府今晨7時宣布完成強檢，沒有發現確診個案。

通關｜陳肇始：食肆需掃安心出行 與內地商熔斷機制個案定義

【07:00】內地與本港免檢疫通關有望於今年底實施，其中一個磋商重點為「熔斷機制」，特首林鄭月娥昨日出席行會前表明，從香港角度希望機制不要太嚴謹。



食物及衞生局局長陳肇始接受《香港01》訪問時表示，需與內地商討設立熔斷機制，包括個案的定義，「乜嘢(個案)會計，乜嘢唔計，雙方要有溝通共識」，前題是不想為內地帶來額外風險。



為了推動兩地通關，政府早前強制進入政府場所要使用安心出行，相關措施即將推展至全港食肆，陳肇始表示食環署已與食肆商討，初步覺得可行，「但要畀少少時間。」

+ 3

▼11月9日強制檢測公告詳情▼

+ 3

強制檢測｜8間學校爆流感上榜 漢基國際學校、畢架山小學上榜

【02:35】食物及衞生局今日（10日）凌晨公布強制檢測公告，8間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，因病徵與新冠肺炎相似，被納入強制檢測公告。涉事學校包括中華基督教會灣仔堂幼稚園、東華三院灣仔幼稚園、沙田聖公會靈風堂幼稚園等。

強制檢測｜29處被納強檢公告 海洋公園、海港城、愉景灣多處上榜

【01:27】本港與內地正商討通關之際，衞生防護中心昨晚（9日）公布，正調查四宗初步確診輸入個案，均是返港居民進入社區後才發現。食物及衞生局今日（10日）凌晨發出強制檢測公告，因應相關個案，有29地方被納入強制檢測公告，當中包括金鐘海富中心麥當勞、中環三號碼頭及愉景灣碼頭、將軍澳寶翠公園、尖沙咀新港中心H&M及鼎泰豐、海港城多間食店、K11人文購物藝術館、海洋公園等；尖沙咀屬「重災」，佔12處，其次為大嶼山的愉景灣。

▼3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員接種第二劑科興疫苗▼



+ 39

昨日總覽：新冠肺炎．11.9｜國泰兩男機師入境免檢疫 抵港居住後發現染疫

通關｜一日爆4宗返港居民入社區初確診 居凱譽機組人員病毒量高

通關｜國泰兩機師返社區初確診 內地最憂慮事情發生 通關瀕泡湯

尖沙咀凱譽封區檢測 有住客抵港後居住 初步確診驗出帶變種病毒

新冠肺炎｜立法會參選人陸瀚民 住所凱譽遭強檢 把握時間寫政綱

通關｜2名免檢疫機師確診 梁子超：若病毒流入社區一定影響通關

通關︱一遇確診即叫停？內地冀從嚴 林鄭：哪類個案觸熔斷仍待商

通關｜迎小通關 梁子超︰兩群組易有「假訊號」 促避免無辜熔斷

臨時醫院｜感染控制中心15個病格出現真菌 59名病人急換病房

社交距離措施延續14日 政府預告食肆將嚴格使用安心出行

通關｜林正財：冀香港最快明年中具條件向全球重新開放

新冠疫苗｜未打針公務員須7日一檢 政府准打第三針員工放疫苗假

機管局要求特定群組員工必須接種第三劑新冠疫苗 明年4.30前完成

新冠肺炎｜增一宗輸入確診 美國抵港19歲女患者曾打一劑強生疫苗

安心出行｜有市民不懂使用手機程式 陳恒鑌倡推出實體版二維碼

馬鞍山合一堂單家傳紀念幼稚園爆上呼吸道感染 涉20名學童

通關︱一遇確診即叫停？內地冀從嚴 林鄭：哪類個案觸熔斷仍待商