臨時醫院發霉｜感染控制中心15個病格出現真菌　59名病人急換病房

九龍西醫院聯網公布，於上星期四（4日）北大嶼山醫院香港感染控制中心(即臨時醫院)一名中心職員，於B座地下病房一個隔離病格進行清潔時，發現病格內一處柱身底部出現菌狀物，中心職員進一步檢查後，分別在地下樓層五個病房共15個病格，發現同樣的菌狀物，為謹慎起見，中心正將病人轉往一樓確定不受影響的病房繼續治療，涉及59名病人，將於明日完成有關轉房安排。



▼臨時醫院「北大嶼山醫院香港感染控制中心」▼



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九龍西醫院聯網表示，B座地下病房一個隔離病格進行清潔時，發現病格內一處柱身底部出現菌狀物，中心職員進一步檢查後，分別在地下樓層五個病房共15個病格，發現同樣的菌狀物，目前發現菌狀物集中出現於地下樓層的病房，暫時未有發現一樓的病房出現同樣情況。

現時，中心正將病人轉往一樓確定不受影響的病房繼續治療，涉及59名病人，並將於明日完成有關轉房安排；中心表示十分關注事件，即時聯絡及要求承建商跟進。

化驗證為「木腐真菌」

承建商派出專家到場調查及清理病格内的菌狀物，以及徹底消毒涉事病格，稍後會徹底更換受影響的牆面物料。醫管局毒理學參考化驗室已進行化驗，確定為木腐真菌，指菌對人體健康無害，醫護人員亦會緊密監察病人的情況，當局指，目前所有病人情況穩定。

中心已向醫管局總辦事處報告事件，並繼續敦促承建商調查事件原因，從速提出進一步處理措施及跟進工作，確保中心服務運作及病人安全不受影響，此外，醫管局亦已將事件通報有關政府部門以協助處理有關事件。