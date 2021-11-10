新冠肺炎｜獲豁免機組人員染疫　徐樂堅：考慮限制活動及隔離地點

再有3名屬豁免檢疫群組的機組人員染疫。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅今日（10日）在疫情記者會中，被追問需否收緊機組人員豁免安排及檢測次數。他表示，安排上須在公共衞生風險及工作需要取得平衡，並透露會與運輸及房屋局重新檢視安排，包括考慮減少豁免人士在本地逗留地點，或限於指定場所隔離。



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港府本月12日起，將取消絕大部分豁免類別人士到港後免檢疫安排。新安排下，僅保留必要人士的豁免，包括跨境貨車、巴士司機、航機機組人員、貨船船員，以及須履行政府職務的政府人員。

徐樂堅表示，豁免安排既要考慮公共衛生風險，亦要考慮機組人員有否接種疫苗、航班來自甚麼地區、航班屬客機或貨機、在外地工作性質、當地疫情，以及對本港貨物供應需求等因素。他指出，航空公司安排機組人員在外地閉環式管理，在酒店自行隔離、點對點運輸，回港後也要接受檢測，以及自我隔離或醫學監察。

被問及需否實施全閉環管理，徐樂堅指出「需要的工作人員數量多好多，是好大的輪班制度，在香港是否可行？要交給相關政策局檢視可否做到。」（盧翊銘攝）

倘在港實施全閉環管理 涉大量工作人員輪班 須政策局檢視

就今次發現的新個案，徐樂堅認為，在外地工作始終有感染風險，已即時隔離其密切接觸者，利用安心出行調查其所到之處。另對其所住大廈進行圍封檢測，將超過20個地點納入強檢公告，行動於近期屬於較大型。他又透露，基於機場運作所需，加上機組人員在港逗留時間較短，會與運房局等政府部門重新檢視，考慮需否減少豁免人士在港逗留地點，或限制在指定地點隔離，以平衡風險。

徐樂堅續說，會透過現有措施盡早找出感染個案，他多次重申，豁免安排需衡量風險及操作所需，至於需否在港實施全閉環管理。他指出「需要的工作人員數量多好多，是好大的輪班制度，在香港是否可行？要交給相關政策局檢視可否做到。」

未正面回應新個案有否影響通關

被問及新個案會否影響通關，徐樂堅未有正面回應，他表示，即使過去數月個案以輸入為主，但在社區發生感染個案的可能性絕對存在，包括重返社區後因檢測而找到的復陽個案，「至今未有太多科學數據，百分百肯定復陽個案不會有傳染性」，故要盡快圍堵及阻截擴散可能。