港鐵職員遭針筒刺頸　患妄想症漢望耶穌寛恕　認傷人判醫院令半年

港鐵職員在葵芳站查票時遭人針筒拮頸，警方事後拘捕一名無業漢，他聲稱因曾有不愉快的查票經驗，故帶備針筒本打算嚇港鐵職員，但卻刺到職員頸部。他求情稱已知錯，希望耶穌可以寬恕，案件押後至今(11日)判刑，報告指被告患妄想症及思覺失調，法官根據建議，就傷人罪判被告醫院令6個月、至於被告在2016年所涉的3條盜竊罪，則判入獄2個月但准緩刑3年。



被告不同意報告稱寧願坐監

被告彭偉明今無代表律師，法官早前為被告索閱的兩份精神料報告，均指被告有妄想症及思覺失調，但被告明言不同意，稱他在小欖精神病治療中心時沒有異常行為，又指他寧願坐監，亦不願接受精神科治療。

若不處理被告病情會對社會造成危險

法官判刑時指，被告的行為難以理解，雖然他聲稱現沒有精神病，惟兩名醫生均確認其有妄想症等病。被告當日以為地鐵職員存心找他麻煩，以極讓人害怕及會造成嚴重傷害的方法報復。若其精神正常，長時間監禁無可避免，惟被告的行為明顯是妄想症導致，故若不加以處理，即使其監禁後釋放，回到普通人的社會亦會有極大危險，故認為監禁非最適合的刑罰，認為被告應盡快接受治療。

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被告彭偉明（35歲，無業），承認於2020年3月7日，在港鐵葵芳站內近客戶服務中心，非法及惡意傷害一名港鐵職員，兼在2016年盜取了銀行卡及八達通卡等。

案情指，事主當日在站內查票時，被告突然行近並雙手拍打他的肩膊，之後事主覺頸部痛楚及插著一枝針筒，他並有流血及覺輕微頭暈。

被告被捕後稱，基於之前不愉快的查票經驗，故帶備針筒打算嚇港鐵職員。當日他在葵芳站見到港鐵職員，認為會被查票，決定用針筒嚇港鐵職員，最終刺中事主的頸，他見狀後逃離現場。

案件編號：DCCC677/2020