美國隊長2.0煽動國家分列罪成　求情指案情較唐英傑輕　下午判刑

外號「第二代美國隊長」的馬俊文，涉在20次公眾場合叫喊口號、接受傳媒訪問時宣揚香港獨立，被裁定煽動他人分裂國家罪成，案件今早（11日）作求情，辯方律師指被告雖曾在[人20次情況下作涉案的行為，惟其行為對其他人危害很少，亦沒有對警員及市民造成任何傷害，相較用去年七一在灣仔馳電單車撞向警員的唐英傑案輕微。法官陳廣池把案件押後至下午3時30分判刑。。



被告馬俊文（30歲，無業），被控煽動他人分裂國家罪。控罪指他在2020年8月15日至11月22日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或參與實施，旨在分裂國家、破壞國家統一的行為。不論是否使用武力或者武力相威脅，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去，或非法改變香港特別行政區的法律地位。

外號「第二代美國隊長」的馬俊文，常現身示威場面。（資料圖片）

被告單人匹馬犯案無衝擊警方

辯方求情時指，被告大多是單人匹馬，且非在有特別意義的日子犯案，他被捕時亦十分合作，沒有衝擊警方的行為，故此認為情節相比起唐英傑馳電單車衝向警員較為輕微。

常感孤單參與活動開始與人接觸

另被告在求情信中，自言無法接受私了行為，此絕非空話，被告從未有任何暴力、傷害他人的行為，亦絕非鼓吹暴力的人。辯方亦指被告有一個不快樂的童年，與雙親同住但不親近，常感到孤獨，自從參與了「和你Sing」等活動後，他開始與他人有接觸及聚會。

其行為對他人危害少

法官陳廣池其後指出，唐英傑案只涉及一個日子，本案則涉及20次行動，質疑本案並非比唐英傑案輕微。辯方解釋指，被告這20次的行為對其他人危害很少，沒有對警員及市民造成任何傷害。

多次高呼包括光時等口號

控方案情指，被告在2020年8月15日至11月22日期間，在20個場合包括商場、政總及警署外，不斷公開宣揚香港獨立，藉此煽動他人分裂國家。被告的煽動行為涉及重複高叫和帶領市民叫喊口號，包括「香港獨立 唯一出路」、「香港人建國」、「光復香港 時代革命」、「全民勇武 武裝起義」。其中一次受訪時更形容國安法為「一個裝飾」，又稱情況猶如衝紅燈。

一再宣示口號非假大空

法官陳廣池早前裁決指，個人的自由並非絕對的，被告一而再再而三宣示口號，非「假大空」，而是真心誠意相信其說法，望他人參與及跟從。

陳官又認為，被告當時猶如法律學者或權威人士，指國安法為裝飾及虛有其表，不但攻擊國安法，亦鼓吹個人的政治論點，及推崇了其他人物的政治立場，指他似乎有政治使命，推動香港人相信港獨，從而建立香港共和國，及從中國手上將香港主權奪過來。

案件編號：DCCC122/2021