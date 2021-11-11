新冠肺炎．最新｜今增3宗輸入　國泰兩機師病毒基因排序不一致

衞生防護中心今日(11日)公佈3宗輸入個案，其中一人為菲律賓抵港外傭，三人均帶有L452R變病病毒。今日初步確診少於5宗。

中心亦指，就昨日公布兩宗涉及本地貨機機組人員的個案（編號：12376及12378），根據香港大學進行的全基因組測序分析顯示，兩宗個案均屬於「Delta」變異病毒株（即B.1.617.2），基因排序十分相似，但並非完全一致。屬於「Delta」變異病毒株的AY.43亞系，於歐洲特別是德國十分常見。

另外，今日起觀塘帝盛酒店替代北大嶼山醫院香港感染控制中心作為隔離地點，為出院病人進行14天的隔離管理和健康狀況監測。



特定群組今日（11日）開打第三針，預計186萬人適合接種。



【19:40】衞生防護中心公布，本港今日新增3宗輸入確診個案，全部都帶L452R變種病毒，其中一人為外傭。昨日確診並獲豁免檢疫、並已走入社區的兩名國泰貨機機師，他們的基因排序十分相似，但並非完全一致，惟可證實為外地感染，並非本地個案。

增三宗輸入個案 兩名確診免檢疫機師屬Delta 基因排序不一致

通關｜機場下周一行分隔內地和國際航班旅客 設綠區、橙區處理

【18:35】政府正與內地商討通關，之前機管局計劃將內地與外國航班分隔。據了解，機管局昨日（10日）發通告，指機場一號客運大樓將會分開處理內地及外地航班，前者會劃為綠區，後者則為橙區，藉此分隔相關員工和旅客，措施將於下周一（11月15日）凌晨5時起生效。機場空運員工協會總幹事儲漢松確認收到有關通告，形容機管局正與航空公司、服務承辦商等，研究實施上述安排。他認為，新措施或造成人手壓力，但並非不可行。

強制檢測｜愉景灣逾百人排隊 有居民苦候4小時 憂增傳播風險

【17:15】本港昨日（10日）新增5宗新冠肺炎輸入個案，當中包括兩名獲豁免檢疫的國泰貨機機師，政府公布有超過30個地方要強制檢測，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅昨日形容，今次追蹤行動算是近來較大型，地方比較多。



由於其中一名確診機師居住愉景灣，政府要求指定日子出現的市民要接受強檢，有愉景灣居民今日向《香港01》投訴，採樣站只有4個採樣亭，導致大排長龍，動輒輪候3小時才能完成檢測離開，形容「無病都排到有病」，又質疑政府低估人數，未有加開採樣亭分流，人群聚集恐增加傳播風險。

新冠疫苗｜官涌接種中心現人龍 第三針續選科興市民：為何不繼續

【13:10】特定群組今起可接種第三劑新冠疫苗，記者今早十時到接種科興疫苗的官涌體育館接種中心。體育館尚未正式開門，門口已有數條人龍。工作人員指，今日整體老人家比較多，預約打針人數逾千人，每個時段預計需輪候約45分鐘才可打針。

第三針｜袁國勇：考慮轉打科興 因餘貨多 想為香港做多啲

【13:08】政府今日開始為合資格市民打第三針，府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今天(11日)在電台節目表示，自己正考慮「打邊隻能夠為香港做多啲」，有見目前科興疫苗存貨多，或會轉打科興疫苗作加強劑。對於特首林鄭月娥稱打第三針後抗體不一定是愈高愈好，他稱「真話」是抗體愈高，保護一定愈高。



本港新冠疫苗接種率一直停滯不前，至今仍未達到70%。袁國勇表示，以色列、新加坡等地都推出了更強硬的措施去要求市民打針，香港也應仿傚，提倡使用「疫苗護照」。香港必須要有高的接種率，才能確保開關後的安全，否則一開關，三成末打針的市民當中，便會有2%人不治。

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新冠疫苗｜第三針開打 中山體育館排長龍等逾一小時 長者斥離譜

【12:43】政府早前宣布第三針疫苗安排，今日﹙11日﹚正式開始接種，有疫苗接種中心門外，重現打針人龍。記者今早到提供復必泰疫苗的中山紀念公園體育館，現場大排長龍，高峰時有過百人排隊，輪候進入體育館打針。職員向剛到場的市民表示，排隊時間預計逾一小時，市民不滿要排隊即時離開。另有長者氣憤批評安排失當，直斥｢離晒大譜，離晒大譜，請林鄭嚟排啊！｣

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通關｜何栢良：收緊免檢疫安排才能令內地放心

【12:14】機組人員免檢疫成為本港外防輸入漏洞，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（11日）在電台節目分別指出，現時對豁免檢疫人士太寬鬆，對市民不公道，相信收緊免檢疫安排才能令內地放心通關。他又指接種疫苗是長遠做法，但若政府推動疫苗護照，需提早兩至三個月預告。

機組人員豁免檢疫 梁子超指極大漏洞 市民斥陪葬：我唔戴口罩喇

【10:44】本港昨日（10日）新增5宗新冠肺炎個案，全部屬輸入個案，當中包括3名組人員，恐爆發社區傳播。呼吸系統專科醫生梁子超今日（11日）在電台節目表示，機組人員豁免檢疫是極大漏洞，要求機組人員在外地受隔離，回港卻免檢疫下入社區，是本末倒置，真正有效防控是採取妥善的檢疫隔離。

▼11月9日尖沙咀凱譽封區檢測▼



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▼3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員接種第二劑科興疫苗▼



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昨日總覽：

強制檢測｜豁免檢疫機師入社區後確診 國泰城、Eric Kayser上榜

醫管局員工打第三針可享一日疫苗假 未打針員工將每周一檢

通關｜內地人員或已到港巡視 田北辰引消息：料機師個案影響通關

機師豁免檢疫入社區始確診 政府翻查閉路電視、八達通追行蹤

新冠肺炎｜獲豁免機組人員染疫 徐樂堅：考慮限制活動及隔離地點

2豁免檢疫機師確診 30處所強檢 120名愉景灣國際學校學生需隔離

通關｜再有兩豁免檢疫機組人員確診 許樹昌：衛健委關注此弱點

袁國勇倡設疫苗護照：返工食飯都要針卡 大家才會有意識接種疫苗

新冠肺炎｜尖沙咀成重災區 有患者到訪食肆如常營業 食客照光顧

港府指新西蘭輸入個案風險上升 改列為中風險地區 11.17起生效

通關｜政府上周會餐飲業界商擴大用安心出行 黃傑龍促作更多解說

圍封檢測｜尖沙咀凱譽完成強檢 約300名居民交樣本零確診

通關｜陳肇始：食肆需掃安心出行 與內地商熔斷機制個案定義