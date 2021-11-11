本港廠商疫情期間接單少兩成　生促局預計明年下半年貨運回穩

疫情影響全球工業發展影響，香港生產力促進局主席林宣武及總裁畢堅文今日（10日）出席訪談會，林宣武於會談會中表示，本港中小企在中美貿易戰及過去兩年的疫情期間，雖然未有太大影響，因為除了原有內地的廠房，近年亦積極於東南亞設廠，故在去年爆發新冠肺炎疫情期間，亦能維持生產線，加上本地利用科技融入工業適應得快，影響較低，稱未見有工廠倒閉。



另外，隨著疫苗接種普及，各地的疫情逐漸穩定、訂單回升，惟中小企亦擔心部分東南亞地區疫情反覆，只敢接約八成訂單，以免不能按時交貨。林宣武預期，隨着當地港口吞吐量增加，加上明年底陸續有新貨船「下水」，全球航運情況或於明年下半年有所改善，預計增長最少三成。



香港生產力促進局主席林宣武（圖左）及總裁畢堅文（圖右）今日出席訪談會時表示，本港中小企在中美貿易戰及疫情兩年的影響下未算有太大影響，除了原有在內地的廠房，近年亦積極於東南亞設廠。（李澤彤攝）

林宣武指，本港的貨品入口非常穩定，只於疫情早前曾出現廁紙短缺，已較不少地方的情況理想。總裁畢堅文補充指，本港不少企業以大數據分析，預測未來一段時間的貨數及貨運時間，藉此加強供貨穩定性，效果亦非規常理想，將來本港會加速再工業化。

林宣武指，本港的貨品入口非常穩定，只於疫情早前曾出現廁紙短缺，已較不少地方的情況理想。（李澤彤攝）

另外，由於船運在疫情期間受到較大影響，因為多地港口因「封港」令貨運堵塞，林宣武指廠商在運輸成本上最少增加近一成，運輸時間亦難以估計，資金周轉困難。

他提到，有多家越南設廠的鞋商為確保供貨，租下大型貨機經香港直接將鞋運往當地，同時亦包下多架飛機運輸貨品。他預期，隨着當地港口吞吐量增加，加上明年底陸續有新貨船「下水」，全球航運情況或於明年下半年有所改善，預計增長率最少三成。

生促局將於本月18日至19日舉辦《智瞻2022》為中小企尋找出路。當中涵蓋四大熱門主題，包括宏觀經濟展望、國家「十四五」規劃和大灣區機遇與挑戰、再工業化發展，以及淨零碳排放策略等議題。