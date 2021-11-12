新冠肺炎．最新｜今增一宗輸入　英國抵港患者已打三針

撰文：曾凱欣 鄭秋玲 孔繁栩 鄧穎琳 歐陽德浩 鄭翠碧 朱海棋 黃偉倫 陳淑霞 梁思行
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衞生防護中心今日（12日）公佈一宗輸入個案，59歲男患者英國抵港，帶有L452R變種病毒，分別在香港及英國已接種三針復必泰疫苗。另外，今日有少於5宗初步確診。

衞生防護中心昨日（11日）公佈3宗輸入個案，其中一人為菲律賓抵港外傭，三人均帶有L452R變病病毒，另外初步確診少於5宗。此外，中心亦公布兩名豁免檢疫、但走入社區後發現確診的國泰貨機機師，基因排序證實於外地感染。

新冠肺炎｜今增一宗輸入　再有已打第三針英國抵港旅客確診

【15:25】衞生防護中心今日（12日）公佈一宗輸入個案，59歲男患者英國抵港，帶有L452R變種病毒，並無病徵，分別在香港及英國已接種三針復必泰疫苗。另外，今日有少於5宗初步確診。

沙田萬怡酒店增作外傭檢疫　下周一可搶房　荃灣絲麗改作其他檢疫

【12:35】外傭檢疫酒店一房難求，勞工處今（12日）宣布，下月8日起，增設沙田萬怡酒店為指定檢疫設施，提供共500個房間供來港工作的外傭隔離檢疫，每間房每晚收費650元，與青衣華逸酒店同價，但較竹篙灣檢疫中心的每晚480元，貴約三成半。外傭僱主和中介公司可於下周一（15日）上午9時30分起預訂房間。

另外，首間撥作外傭檢疫的荃灣絲麗酒店12月1日起，將改作其他檢疫用途，亦即外傭檢疫酒店維持在3間，但房間數量則會略增，估計可多一百多間房。

機場分區處理國內及國際航班　梁子超：員工工餘時間都要避免接觸

【11:56】機管局日前發出內部通告，指下周一（15日）起，會將機場一號客運大樓劃分「綠區」及「橙區」，以分開處理內地及國際航班。呼吸系統專科醫生梁子超今早（12日）於電台節目表示，由於香港只有一個機場，如要全面通關，確有必要將機場劃分區域，分開處理有關航班。不過他亦稱，即使航開公司分開團隊處理，員工在工餘時間都要減少接觸，以免出現交叉感染。

機場空運員工協會總幹事儲漢松於另一電台節目表示，疫情下機場員工收入進入寒冬期，希望實行新措施後，可以盡快通關。

▼11月9日尖沙咀凱譽封區檢測▼

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▼3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員接種第二劑科興疫苗▼

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