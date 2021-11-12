M+博物館｜歷9年終開幕　逾百市民排隊：艾未未有作品未展出失望

以亞洲首間當代視覺文化博物館定位的M+，由今日（12日）起對外開放，開幕首年所有訪客免費參觀。今早展館開門一刻，M+副總監（藏品及展覽）卡絲瑤隨即感動得落淚，感慨整個項目籌辦了9年，終感到夢想成真。有市民指，對艾未未部份作品未能在開幕展展出感到失望。



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M+博物館今正式公眾開放，展館早上十時開放，九時多已見近過百民名市民到場排隊等候。

博物館開門之前，西九管理局行政總裁馮程淑儀、M+博物館館長華安雅等出席醒獅儀式。對於展館成功開幕，館長華安雅感到非常高興在香港展出不同非凡的藝術作品。希望入場人士能好好享受展覽。而M+副總監（藏品及展覽）卡絲瑤，展館開門一刻隨即感動得落淚，她指整個項目籌辦了9年，現在終於感到「Dream Comes True（夢想成真）」。

在等候隊伍排第二位的外籍人士Jennifer指，M+博物館是一個嶄新的東西，對於艾未未的作品未能在開幕展展出感到失望。她認為一個政府不會因為一件藝術品而倒下，但可以開放人們的思維，又指有時藝術品是帶有爭議性的，帶有政治性的。

家長盧小姐指自己連同其他家長一同帶著小朋友前來，指「剛好小朋友們考完試都放假」，指雖不太清楚內裏展品，但認為內容應該不會悶，希望小朋友可以對藝術多點興趣，多點知識。另外一位就讀小四的Emma表示很期待，她認為M+整個環境都跟大館類似，自己對所有藝術有關的事物都很有興趣。