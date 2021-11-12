女子為想獲聘當保安　向招聘主任提供包點及5千茶錢　判社服令

女子申請保安職位未獲聘，事後向招聘主任提供包點兼「茶錢」，惟主任卻把之整袋包點棄掉，事後始知「茶錢」是希望能獲下次機會。該女應徵者事後遭廉署拘捕，她早前承認兩項向代理人提供利益5000元，今(12日)在東區法院被判社會服務令240小時。

女被告柯美景，51歲，承認兩項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條。控罪指她今年3月向一名地產發展商招聘主任提供賄款共5,000元利益，以求對方協助她獲聘為保安員。

案情指，被告申請太古地產有限公司(太古地產)保安員工作，並曾出席網上面試，她今年3月2日得知未獲受聘。她之後向太古的一名招聘主任發手機短訊，希望對方在下次招聘時給她幫助。

被告翌日再致電該招聘主任，稱會向對方送上包點，她同日下午拿了一袋東西到招聘主任的辦事處，並透過短訊叫主任不要將該袋東西交給其他人。惟主任向上司請示後把整袋東西棄置。

被告翌日再向主任發短訊，並稱該袋包點內有2000元「茶錢」，若她獲聘及過試用期，會再給主任3,000元。主任即向上司匯報，但已無法找回那袋包點及該2,000元。

廉署提醒求職人士切勿以行賄手段獲取職位，商業機構職員亦絕不可利用職權收取任何利益，否則行賄受賄雙方均有可能觸犯法例。廉署呼籲商業機構職員如遇到任何懷疑貪污情況，應立即向廉署舉報。

案件編號：ESCC 1921/2021