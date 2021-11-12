40歲女子年初油麻地封區檢測期間無檢測遭檢控　今判罰款3500元

衞生署公布，一名40歲女子在今年1月26日的封區檢測行動中，沒有於限期前接受檢測，因而被檢控，今天（12日）於九龍城裁判法院被判處罰款3,500元。

翻查資料，政府在1月26日晚上於油麻地碧街9至27號和東安街3號進行封區檢測。



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一名40歲女子因違反《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），今日在九龍城裁判法院被判處罰款3,500元。該名女子在2021年1月26日於限制與檢測宣告生效期間，在沒有合法權限或合理辯解情況下，未在限期前接受檢測，被控違反《規例》第19（E）條。

翻查資料，政府今年1月26日晚上7時，於油麻地碧街9至27號和東安街3號進行封區檢測，當時要求所有人士午夜前接受檢測。政府翌日早上公布，共330名居民接受檢測，當中有一人確診，政府亦進行共306戶家訪，其中約93戶沒有任何人應門。

衞生署表示，在限制與檢測宣告生效期間，沒有接受檢測，會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。發言人表示，判刑可給予社會非常清晰信息，政府對違反相關規例的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守相關規例。衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。