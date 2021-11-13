新冠肺炎．最新｜初確診少於5宗　東涌福朋喜來登酒店爆空氣傳播

衞生防護中心昨（12日）新增一宗輸入個案，患者由英國抵港，已接種三針復必泰疫苗，累計增至12,379宗。昨初步確診少於5宗。



防疫專家昨晚到東涌福朋喜來登酒店調查，以找出酒店內兩宗帶有變種病毒Delta+輸入個案的關連，二人病毒基因100%吻合，推斷因兩人房間相連，病毒經空氣傳播；酒店同樓層的54名現在及近日已離開的檢疫住客，需入竹篙灣再檢疫。運房局昨宣布將收緊機組人員的防疫安排，包括規定所有本地機組人員接種第三針疫苖，貨機機組人員回港後的檢測次數增至每日一檢等。



▼11.12衞生署到東涌福朋喜來登酒店調查▼



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強制檢測學校｜名校德瑞國際學校、弘立幼稚園等8校爆流感上榜

【00:01】食物及衞生局昨晚（12日）公布強制檢測公告，8間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，因病徵與新冠肺炎相似，被納入強制檢測公告。多間私立國際名校上榜，包括薄扶林德瑞國際學校（幼稚園部）、堅尼地城弘立幼稚園，另亦涉及元朗保良局羅氏信託學校等，師生需在下周日(14日)或之前接受檢測。此外亦包括有32名學生感染的嬰幼兒院舍、位於旺角砵蘭街的保護兒童會童樂居，當中2人需要入院，其中1人經治療後已出院，衞生防護中心正展開調查。

昨日總覽：新冠肺炎．11.12｜東涌福朋喜來登酒店爆疫 54名住客遷往竹篙灣

新冠肺炎｜東涌福朋喜來登酒店爆疫 一住客遭另一人傳染Delta＋

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