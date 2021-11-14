新冠肺炎．最新｜新增1宗輸入個案　涉德國抵港53歲國泰貨機機師

衞生防護中心公佈今日（14日）新增一宗輸入確診，涉及居於大角咀凱帆軒1座的53歲國泰貨機機師，他帶 L452R變種病毒，是一周內第二度有由德國法蘭克福返港航班有機組人員中招，亦是累計第三名貨機機師入社區後確診。

凱帆軒1、2及3座昨晚（13日）起封區檢測，有關強檢公告的執法行動今早約十一時十五分完成，政府共檢查了約560名受檢人士的檢測報告，發現有48人未進行強制檢測，位位被定額罰款5,000元，合共24萬元。

連同新初步確診的輸入個案，過去一周內先後有3名國泰貨機機師，自德國法蘭克福抵港後染疫，並於進入社區後才確診。國泰指，立即安排於法蘭克福的機組人員換酒店，並盡快暫停貨機機組人員於法蘭克福逗留。



▼11.12衞生署到東涌福朋喜來登酒店調查▼



+ 8

▼11月13日凱帆軒1至3座封區檢測▼



+ 1

11月13日，大角咀凱帆軒1至3座須封區強檢。（政府新聞處圖片）

【14:15】衞生防護中心公布正調查一宗新增確診個案，至今本港個案累計12 382宗。新增個案為輸入個案，涉及變異病毒株的感染。個案涉及昨晚（13日）已公布，由德國抵港的53歲國泰貨機機師男子，他是根據機組人員的相關豁免規定進行強制檢測，於社區檢測中心採集的檢測樣本結果呈陽性。

【13:00】政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），明日（15日）起要求葵青貨櫃碼頭前線人員，包括貨物裝卸工人或理貨員、操作組長、冷凍貨櫃技術員、安全主任和舷梯保安員，在離開遠洋貨船後21天內，須定期接受更頻密檢測。已完成接種疫苗員工每三天檢測一次，未完成接種疫苗的員工則須每天檢測一次。

為便利有關人士檢測，除現有的葵青貨櫃碼頭和荃灣西海貴路公共運輸交匯處檢測站，政府會於十一月二十二日起在上環林士街停車場旁空地、港鐵屯門站F1出口附近及油麻地避風塘公眾登岸梯級設立新的檢測站。

新冠肺炎｜大角咀凱帆軒48人未檢測共罰24萬 居民：唔使排好耐啫

【11:31】政府宣布，在大角咀凱帆軒1座、2座及3座對違反強制檢測公告的執法行動於上午約十一時十五分完成，政府共檢查了約560名受檢人士的檢測報告，發現有48人未進行強制檢測，已向他們處定額罰款5,000元及／或發出強制檢測令。食物及衞生局局長在考慮到上述情況後，已根據第599J章撤銷「相關宣告」。

抵港外傭確診率回落 檢疫房間仍難求 羅致光：將謹慎調校名額

【09:50】勞工及福利局局長羅致光在網誌表示，到港外傭確診率雖有下降趨勢，但仍然偏高，至10月底前的14日，菲律賓仍佔輸入個案來源地第一位，印尼排第四，因此政府會持續觀察兩地疫情、疫苗接種進展、到港後確診率變化，小心翼翼調校外傭指定檢疫設施的數目與入住名額。

大角咀凱帆軒完成強檢 約1400人檢測沒確診

【07:05】政府自昨日（13日）下午七時三十分起限制在大角咀凱帆道凱帆軒1座、2座及3座人士須留在其處所並接受強制檢測。並要求受檢人士在今日凌晨一時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒檢測。截至今日凌晨一時，約1400名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

自今日上午約七時起，大角咀指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

強制檢測｜染疫機師行蹤曝光 奧海城和民、Corner Stop Bar上榜

【00:05】一星期內有第三名曾赴德國法蘭克福的國泰貨機機師返港後確診。新初步確診居於大角咀凱帆軒的機師於11月7日抵港，港府於周六（13日）晚上公布的強制檢測公告中透露，該名初步確診的機師返港後，上周四（11日）曾到訪荔枝角公園體育館。

另外，他離港前往德國前，亦曾到深水埗公園游泳池、梅窩中心的中國熊、奧海城一期居食屋「和民」及大角咀Corner Stop Bar，全部被納入強制檢測公告。

▼11月9日尖沙咀凱譽封區檢測▼

