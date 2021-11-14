新冠肺炎．最新｜第三宗德國返港國泰貨機機師染疫　凱帆軒封區

衞生防護中心周六公佈（13日）新增兩宗輸入個案，其中一人在抵港前已出現喉嚨痛病徵，並帶有L452R變種病毒，兩名患者均已接種疫苗，初步確診少於5宗。



另外，政府公佈，一名居於大角咀凱帆軒1座的53歲國泰貨機機師初步確診，屬輸入個案，並帶有變種病毒，需要將凱帆軒1、2及3座封區檢測。目標是在今早（14日）約8時完成行動。



連同新初步確診的輸入個案，過去一周內先後有3名國泰貨機機師，自德國法蘭克福抵港後染疫，並於進入社區後才確診。國泰指，立即安排於法蘭克福的機組人員換酒店，並盡快暫停貨機機組人員於法蘭克福逗留。



▼11.12衞生署到東涌福朋喜來登酒店調查▼



+ 8

▼11月13日凱帆軒1至3座封區檢測▼



+ 1

11月13日，大角咀凱帆軒1至3座須封區強檢。（政府新聞處圖片）

強制檢測｜染疫機師行蹤曝光 奧海城和民、Corner Stop Bar上榜

【00:05】一星期內有第三名曾赴德國法蘭克福的國泰貨機機師返港後確診。新初步確診居於大角咀凱帆軒的機師於11月7日抵港，港府於周六（13日）晚上公布的強制檢測公告中透露，該名初步確診的機師返港後，上周四（11日）曾到訪荔枝角公園體育館。

另外，他離港前往德國前，亦曾到深水埗公園游泳池、梅窩中心的中國熊、奧海城一期居食屋「和民」及大角咀Corner Stop Bar，全部被納入強制檢測公告。

▼11月9日尖沙咀凱譽封區檢測▼

