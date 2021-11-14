大角咀凱帆軒1至3座完成強檢　未發現確診個案

大角咀海帆道11號凱帆軒第1至3座今天（14日）早上約7時完成強檢，未有發現確診個案。



政府昨晚公布，由於居於凱帆軒11座的53歲男貨機機組人員初步確診，其於社區檢測中心採集的樣本結果初步呈陽性，並確認帶有L452R變異病毒株，故故將凱帆軒 1至3座列為指定「受限區域」，涉及大廈需要封區檢測。

今天早上約7時，強制檢測行動完成。政府公布，截至今日凌晨一時，約1400名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約880戶，當中約300戶沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置。

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政府昨晚公布，由於居於凱帆軒11座的53歲男貨機機組人員初步確診，其於社區檢測中心採集的樣本結果初步呈陽性，並確認帶有L452R變異病毒株，故故將凱帆軒 1至3座列為指定「受限區域」，涉及大廈需要封區檢測。

今天早上約7時，強制檢測行動完成。政府公布，截至今日凌晨一時，約1400名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約880戶，當中約300戶沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置。

今早7時起，「受限區域」內已完成檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。