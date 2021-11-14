Foodpanda罷工｜部份車手續罷工　公司認溝通不理想　籲和平對話

外賣平台foodpanda再爆發勞資糾紛， 部份外賣員不滿被無理削減服務費等，今日（14日）連續第二日罷工，要求公司與員工磋商，並書面承諾不會無理減薪。foodpanda營運部總監Pedro Dias今日向送遞員團隊發信，表示無法接受意圖阻礙及毀壞正在送遞的訂單、故意挑釁其他選擇繼續送遞的送遞員，甚至數次因挑釁而觸發的衝突，呼籲展開和平有建設性對話。他又認為，逐漸下調某些區域訂單的基礎服務費，不代表送遞員總收入減少。



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承諾在本周安排會面 冀停止傷害他人危險行為

對於昨晚有非華裔送遞員旺角取單時受襲送院，Pedro Dias在信中表示，對昨日連串事件感到非常遺憾，認同每名送遞員有權通過公開活動及拒絕接單表達意見，但無法接受意圖阻礙及毀壞正在送遞的訂單、故意挑釁其他送遞員等行為，故希望送遞團隊成員帶著善意與管理層討論他們的看法，不再進行會傷害到他人的危險行為，承諾會在本周安排會面。

對於訂單的基本服務費水平下調，Pedro Dias認為不代表送遞員的總收入減少。他解釋指，每張訂單的平均開支於過去6個月持續上升，在配合繁忙時段服務費和每小時可接到的訂單數量提升上，送遞員平均每小時賺取的服務費有所增加。舉例說，7月至9月期間，平均每小時賺取的服務費較去年底上升15%，每張訂單的平均開支提升5%，每小時可接到的訂單數量則增加10%。

營運部總監：預估收入方式有改善空間 確保行內最高收入

他承認，現有就預估收入方面的溝通方式或不理想、有改善空間，但指密切留意行業標準，確保foodpanda提供的收入是行內最高，以留住衆多送遞員，樂意與送遞團隊在事實的基礎上再詳細討論。

至於帳戶封鎖或終止，他指是根據送遞指引，作出決定前一向以送遞員的角度出發，並給予多次改善機會，故對程序的公平程度有絕對信心；當有少數情況下出錯，會即時就送遞員要求作出更正。信中又強調，有為送遞員提供行內最好的獨立承包人保險計劃之一，又指出數月前增添為送遞員向第三方賠償損失的公共責任保險，相信有關保障覆蓋的範圍十分廣泛。