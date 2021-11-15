新冠肺炎．最新｜專家通過科興接種年齡降至3歲　研兒童打復必泰

本港今（15日）新增6宗輸入個案，5人涉及變異病毒株感染，另一人的變異病毒株檢測結果待定。

針對3名國泰貨機機師從德國抵港後確診，衞生防護中心稱流行病學調查顯示三人可能在德國Hyatt Regency Mainz酒店逗留期間受到感染，不排除酒店出現爆發群組，因此除要求所有於十一月一日後曾在入住該酒店的國泰機組人員於檢疫中心接受強制檢疫，亦會安排十一月一日後所有曾在該酒店居住的其他已返港人士於檢疫中心強制檢疫。

新冠疫苗顧問專家委員會將於今日開會，討論科興申請降低接種年齡至3至17歲。消息指，委員會已批准有關申請。



【22:30】新冠病毒疫苗顧問專家委員會今日舉行會議，食物及衞生局公布，建議批准科興疫苗的適用年齡涵蓋3至17歲兒童，已交予食物及衞生局局長陳肇始考慮。委員會建議應把有關資料交由衞生署轄下的聯合科學委員會（疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會）審視，以助釐定接種該疫苗的優先組別。

就5至11歲兒童接種復必泰疫苗，顧問專家委員會已得悉已公布的相關臨床數據，以及於海外地區獲緊急使用授權的情況，建議政府與復星醫藥跟進降低接種年齡的事宜及要求復星醫藥提供相關資料。

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新冠肺炎｜凱帆薈幼稚園納強檢 家長指國泰機師並非家長

【20:21】一名居於大角咀海帆軒的國泰貨機機師，昨日（14日）列新冠肺炎確診個案，與該個案相關的五個地方也納入強制檢測公告，包括其住所凱帆軒基層商場凱帆薈內的學之園幼稚園及老人院壽星宮。



記者今午﹙15日﹚到涉事的凱帆軒及凱帆薈了解，據記者現場觀察及綜合保安、現場人士說法，雖然兩幢建築物結構上相連，但兩者並不相通，凱帆薈入口的升降機只可到幼稚園、老人院等設施；凱帆軒亦只可到住宅。



有幼稚園的家長表示，今早已帶同孩子接受檢測，據校方所指，涉事機師並非家長，因此並不擔心，今日亦如常上課。

大批家長在幼稚園接放學。（黃偉倫攝）

NewTV除夕中環辦實體倒數演唱會 與無人機匯演 提供1.6萬座位

【19:15】本港疫情轉趨緩和，市民均期待能在歲末的大節日慶祝。去年跨年時曾舉辦維港無人機燈光表演的New TV今宣布，將再於除夕舉辦維港無人機跨年倒數演唱會，官方宣布會邀請樂壇紅星表演，演唱會於中環海濱活動空間舉行，座位達16,000個，門票將於11月25日預售。

國泰確診機師德國所住酒店疑爆疫 11.1後曾入住人士抵港需檢疫

【19:07】繼日前有三名國泰機師從德國返港後確診後，本港今（15日）再增6宗輸入個案，其中兩宗也是從德國返港，其餘4宗則分別是從南非、菲律賓和巴基斯坦返港。6宗個案中，有5宗含變種病毒，1宗則有待確認；另外，初步確診則少於5宗。



至於早前染疫的三名德國返港機師，衞生防護中心調查顯示，三人飛抵法蘭克福後，曾先後入住公司安排的Hyatt Regency Mainz，認為該酒店可能爆發群組感染，要求曾於11月1日後曾入住該酒店的國泰機師和旅客接受強制檢疫，檢疫期由離開涉事酒店起計21日為止。

衞生防護中心認為，早前確診的3名國泰機師可能在德國法蘭克福Hyatt Regency Mainz酒店確診，不排除該酒店爆發群組。（Hyatt Regency官網圖片）

【18:10】消息指，新冠疫苗顧問專家委員會將於今日開會，討論科興申請降低接種年齡至3至17歲，並已批准有關申請。

【17:05】衞生防護中心公布今日新增6宗輸入確診個案，至今本港個案累計12 388宗。新增個案5宗涉及變異病毒株的感染，另一宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及六名男子，年齡介乎17和68歲，兩名病人在檢疫期間確診，其餘四人在抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。

針對國泰航空先後有3名德國貨機機師抵港後確診，衞生防護中心流行病學調查和個案追蹤發現，首2宗個機師均於十一月一日抵達德國法蘭克福，並於同日入住國泰航空安排的Hyatt Regency Mainz酒店，而第3名確診機師則於十一月三日抵達法蘭克福並入住同一酒店。流行病學調查顯示三人可能在該酒店逗留期間受到感染，不排除酒店出現爆發群組。中心已隨即通知德國衞生當局，以跟進相關情況。

因此為審慎起見，中心安排該航空公司所有於十一月一日後曾在德國入住該酒店的機組人員於檢疫中心接受強制檢疫，亦會安排於十一月一日後曾在該酒店居住的其他已返港人士於檢疫中心接受強制檢疫。該些人士須接受檢疫直至其離開該酒店起計21日止。

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年宵｜料花市暢旺 首投族紛加入戰團 桃花大王：花價貴三至五成

【15:02】虎年年宵將於明年1月26日至2022年2月1日（年初一）舉行，維園年宵攤位競投今（15日）舉行，競爭相當激烈，「桃花大王」劉海濤早上已投4個檔，料今年競投情況「好旺」，攤位價格上升，指有不少新人加入，預料年宵人流「爆棚」，花價會升3至5成。



有首度投檔的花店店主以2.2萬元投得1號攤位，與預期相約，冀多人留港過年，可有100萬元生意額。

「桃花大王」劉海濤早上已投得4個攤位，每個約1萬至2萬元，指今年有不少新面孔競投，預計年宵人流「爆棚」。（張浩維攝）

年宵｜維園攤位最高4萬成交 變數未除 食環署：疫情惡化或取消

【15:05】2022年農曆年宵市場將於明年1月26日至2月1日（年初一）清晨舉行，7日年宵只設濕貨攤位。食環署今日（15日）率先舉行維園年宵攤位競投，上午時段最高價位檔位以4萬元成交，交投明顯較去年疫情高峰時舉行的競投活躍，但其他不少檔位少於10口價就賣出。

食環署衞生總督察（行動）周勁時表示，今年競投相對上年更激烈，認為競投人士釋除不明朗因素，指若疫情反覆，會調整場地規則，若有極端情況，不排除會取消。

【00:01】食物及衞生局昨晚深夜公布強制檢測公告，總共有六個地方上榜，涉及一宗輸入個案及一宗初步確診輸入個案患者潛伏期間曾於香港逗留地方。前者為居凱帆軒的第三名染疫國泰貨機機師，後者則是一名36歲男病人，居於青衣藍澄灣5座，他在10月23日離開香港前往南非，他乘搭航班經QR818於11月11日返抵香港，抵港時於機場取樣檢測結果呈陰性，但於指定檢疫酒店進行檢疫期間的樣本結果呈陽性，已打兩劑復必泰。

上榜地點除了藍澄灣5座，另包括機師離港往奧海城Market Place by Jasons、 中環六號碼頭、梅窩渡輪碼頭、凱帆薈學之園幼稚園及凱帆薈安老院壽星宮。後者的受儉人士在場日期至上周六（13日），意味機師返港後或曾到訪，其時已經發病。

▼11月14日 凱帆軒1至3座居民完成強檢後陸續離開▼



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▼11月13日凱帆軒1至3座封區檢測▼



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▼11.12衞生署到東涌福朋喜來登酒店調查▼



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昨日總覽：新冠肺炎．11.14｜本月法蘭克福返港國泰機組人員送檢疫中心隔離

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