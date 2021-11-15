新冠肺炎．最新｜消息：專家委員會批准降低接種科興年齡至3歲

本港今（15日）新增6宗輸入個案，5人涉及變異病毒株感染，另一人的變異病毒株檢測結果待定。

針對3名國泰貨機機師從德國抵港後確診，衞生防護中心稱流行病學調查顯示三人可能在德國Hyatt Regency Mainz酒店逗留期間受到感染，不排除酒店出現爆發群組，因此除要求所有於十一月一日後曾在入住該酒店的國泰機組人員於檢疫中心接受強制檢疫，亦會安排十一月一日後所有曾在該酒店居住的其他已返港人士於檢疫中心強制檢疫。

新冠疫苗顧問專家委員會將於今日開會，討論科興申請降低接種年齡至3至17歲。消息指，委員會已批准有關申請。



【18:10】消息指，新冠疫苗顧問專家委員會將於今日開會，討論科興申請降低接種年齡至3至17歲，並已批准有關申請。

【17:05】衞生防護中心公布今日新增6宗輸入確診個案，至今本港個案累計12 388宗。新增個案5宗涉及變異病毒株的感染，另一宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及六名男子，年齡介乎17和68歲，兩名病人在檢疫期間確診，其餘四人在抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。

針對國泰航空先後有3名德國貨機機師抵港後確診，衞生防護中心流行病學調查和個案追蹤發現，首2宗個機師均於十一月一日抵達德國法蘭克福，並於同日入住國泰航空安排的Hyatt Regency Mainz酒店，而第3名確診機師則於十一月三日抵達法蘭克福並入住同一酒店。流行病學調查顯示三人可能在該酒店逗留期間受到感染，不排除酒店出現爆發群組。中心已隨即通知德國衞生當局，以跟進相關情況。

因此為審慎起見，中心安排該航空公司所有於十一月一日後曾在德國入住該酒店的機組人員於檢疫中心接受強制檢疫，亦會安排於十一月一日後曾在該酒店居住的其他已返港人士於檢疫中心接受強制檢疫。該些人士須接受檢疫直至其離開該酒店起計21日止。

【00:01】食物及衞生局昨晚深夜公布強制檢測公告，總共有六個地方上榜，涉及一宗輸入個案及一宗初步確診輸入個案患者潛伏期間曾於香港逗留地方。前者為居凱帆軒的第三名染疫國泰貨機機師，後者則是一名36歲男病人，居於青衣藍澄灣5座，他在10月23日離開香港前往南非，他乘搭航班經QR818於11月11日返抵香港，抵港時於機場取樣檢測結果呈陰性，但於指定檢疫酒店進行檢疫期間的樣本結果呈陽性，已打兩劑復必泰。

上榜地點除了藍澄灣5座，另包括機師離港往奧海城Market Place by Jasons、 中環六號碼頭、梅窩渡輪碼頭、凱帆薈學之園幼稚園及凱帆薈安老院壽星宮。後者的受儉人士在場日期至上周六（13日），意味機師返港後或曾到訪，其時已經發病。

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