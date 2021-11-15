國泰確診機師德國所住酒店疑爆疫　11.1後曾入住人士抵港需強檢

繼日前有三名國泰機師從德國返港後確診後，本港今（15日）再增6宗輸入個案，其中兩宗也是從德國返港，其餘4宗則分別是從南非、菲律賓和巴基斯坦返港。6宗個案中，有5宗含變種病毒，1宗則有待確認；另外，初步確診則少於5宗。

至於早前染疫的三名德國返港機師，衞生防護中心調查顯示，三人飛抵法蘭克福後，曾先後入住公司安排的Hyatt Regency Mainz，認為該酒店可能爆發群組感染，要求曾於11月1日後曾入住該酒店的國泰機師和旅客接受強制檢疫，檢疫期由離開涉事酒店起計21日為止。



▼11月14日 凱帆軒1至3座居民完成強檢後陸續離開▼



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今增6宗輸入個案 5宗涉變種病毒

新增的6宗確診個案中，其中兩人從德國返港，包括68歲男子（個案編號：12390），他曾到訪荷蘭和德國，及後在上周六（13日）從阿聯酋杜拜，乘搭國泰航空CX746航班返港，他在機場被驗出對病毒呈陽性，其變種病毒測試仍有待確認。衞生防護中心調查後發現，他曾於3月14日和4月10打齊兩針復必泰疫苗。

另一位從德國抵港的病人則是24歲男子（個案編號：12389），在上周四（11日）乘搭卡塔爾航空QR818經多哈抵港的男子，他5月2日及24日先後接種兩劑復必泰疫苗，10月6日離港前，曾接受血液樣本檢測，顯示對病毒刺突蛋白抗體呈陽性，他抵港後入住中環香港置地文華東方酒店，第三日樣本呈陽性後確診，並被驗出帶有L452R變種病毒。

▼11月13日凱帆軒1至3座封區檢測▼



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與#12389同樣在上周四轉乘QR818抵港的36歲男子（個案編號：12388）則是從南非抵港，他入住赤鱲角富豪機場酒店檢疫，同樣在第3日樣本確診，但被驗出帶有N501Y變種病毒。他曾於5月13日及6月24日注射兩劑復必泰疫苗。

其餘三宗確診個案均在機場確診，並帶有L452R變種病毒，其中一宗則是從菲律賓馬尼拉乘搭5J272航班，於上周六抵港，他5月5日和26日已在港接種兩劑復必泰疫苗。另外兩宗則是23歲男子（個案編號：12392）和17歲男子（個案編號：12393），兩人同樣在上周六從巴基斯坦，在土耳其伊斯坦堡轉乘TK083抵港，兩人則在5月至6月在港打齊兩劑復必泰。

衞生防護中心認為，早前確診的3名國泰機師可能在德國法蘭克福Hyatt Regency Mainz酒店確診，不排除該酒店爆發群組。（Hyatt Regency官網圖片）

國泰3確診機師 先後入住德國Hyatt Regency Mainz酒店

另外，衞生防護中心表示，早前被驗出帶有變種病毒的3名德國返港貨機機組人員，當中57歲男機師（個案編號：12376）和29歲男機師（個案編號：12378）均在本月一日抵達法蘭克福，隨即入住國泰安排的Hyatt Regency Mainz，兩人均聲稱入住期間無參與任何聚集活動，亦無離開過酒店房間。

▼11.12衞生署到東涌福朋喜來登酒店調查▼



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衞生防護中心不排除酒店出現爆發群組

至於及後才確診的53歲男子（個案編號：12387）亦在兩日後入住同一酒店，他同樣聲稱入住期間，未曾步出房間，亦未曾與上述染疫的兩名同事接觸。中心認為，3人可能在酒店逗留期間受感染，不排除酒店出現爆發群組，又指已隨即通知德國衞生部門跟進情況。

11.1後曾入住涉事德酒店人士 抵港需送檢疫中心強檢

中心亦已知會國泰有關調查結果，將會安排該公司所有在本月1日後，曾入住涉事酒店的機組人員到檢疫中心接受強制檢疫，亦會安排在本月1日後入住過該酒店的返港旅客接受強制檢疫，檢疫期由他們離開該酒店起計21日為止。