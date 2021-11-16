新冠肺炎．最新｜初確診少於5宗 　國泰向免檢疫機組人員發指引

撰文：陳淑霞 王潔恩 鍾妍 黃偉倫 鄭翠碧 梁煥敏 勞敏儀 曾凱欣 胡家欣 鄭秋玲 鄧穎琳
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本港昨（15日）新增6宗輸入個案，5人涉及變異病毒株感染，另一人的變異病毒株檢測結果待定。
3名國泰貨機機師從德國抵港後確診，衞生防護中心稱流行病學調查顯示3人或在德國Hyatt Regency Mainz酒店受感染，不排除酒店出現爆發群組，因此會要求所有於11月1日後，曾入住該酒店的國泰機組人員，以及所有曾在同一酒店居住的其他已返港人士接受強制檢疫。
新冠疫苗顧問專家委員會昨開會，據了解，已通過將科興降低接種年齡門檻至3至17歲。

強制檢測｜15學校爆上呼吸道感染　黃埔花園迦南幼稚園等上榜

【00:01】15間學校爆發上呼吸道感染，被納入強制檢測範圍，包括清水灣英基雅柏國際幼稚園、黃埔迦南幼稚園等，有關人士要在11月17日或之前檢測，已完成接種新冠疫苗者可獲豁免。

▼11月14日 凱帆軒1至3座居民完成強檢後陸續離開▼

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▼11月13日凱帆軒1至3座封區檢測▼

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▼11.12衞生署到東涌福朋喜來登酒店調查▼

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