新冠肺炎．最新｜增一宗輸入　國泰3機師病毒基因一致應德國感染

衞生防護中心今日(16日)公佈一宗印度輸入個案，患者已打針及無病徵，帶L452R變種病毒。另外，今日初步確診少於10宗。

另外，三名染疫的國泰貨機機師，中心最新的全基因組測序分析進一步顯示，三宗個幾乎一致，顯示患者極可能在德國酒店逗留期間受到感染。

至於香港東涌福朋喜來登酒店15樓北翼涉及基因排序相同的Delta+變種病毒(AY.4.2亞系)群組，中心11月12日於相關房間內和該樓層的共用空間共採集了73個環境樣本，其中13個樣本化驗結果呈陽性，其中五個於1515號房間內（編號：12374）、八個於1517號房間內（編號：12382）採集。



本港昨（15日）新增6宗輸入個案，5人涉及變異病毒株感染，另一人的變異病毒株檢測結果待定。



3名國泰貨機機師從德國抵港後確診，衞生防護中心稱流行病學調查顯示3人或在德國Hyatt Regency Mainz酒店受感染，不排除酒店出現爆發群組，因此會要求所有於11月1日後，曾入住該酒店的國泰機組人員，以及所有曾在同一酒店居住的其他已返港人士接受強制檢疫。



新冠疫苗顧問專家委員會昨開會，據了解，已通過將科興降低接種年齡門檻至3至17歲



▼11月14日 凱帆軒1至3座居民完成強檢後陸續離開▼



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▼11月13日凱帆軒1至3座封區檢測▼



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疫苗陰謀論指數 香港較新加坡等六地區高 質疑打針修改人體基因

【17:00】本港新冠疫苗接種率停滯不前，至今仍未達到七成。城市大學人文會社會科學院今日公布一項跨地域的比較研究，分析六個地區，包括香港、新加坡、日本等地居民，對疫苗猶豫的成因，結果顯示港人對疫苗的接受程度較其他地區低；港人的疫苗陰謀論指數是眾多個地區最高，包括認為疫苗是追蹤及監控市民、修改人體的基因等。

新冠肺炎｜專家建議機組人員工作兩月、檢疫14日 再放長假減風險

【13:17】國泰航空一周內接連有3名機師從德國法蘭克福抵港後豁免檢疫期間在家確診，國泰進一步收緊相關指引，機組人員回港後首3天，每天最多只可離家兩小時，容讓他們購買必需品、做運動等。



不過，有專家認為，機組人員回港後，一旦進入社區、回家，都已經有可能將病毒帶入社區，「限時」外出也無法阻止社區傳播。另外，有報道指，政府正考慮要求機組人員在家檢疫14天，但專家指出，家居檢疫並不安全，始終可能將病毒傳給其家人，「喺屋企隔離不如喺酒店隔離14日」，建議機組人員每次工作兩個月，再安排酒店檢疫14天，然後再放一個月假，以減低病毒散播風險，並提倡政府向航空公司提供特別支援。

新冠肺炎｜國泰收緊檢疫指引 何栢良批唔湯唔水 成通關最大障礙

【11:41】港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（16日）於電台節目表示，機組人員回港後獲豁免檢疫，對防疫而言是「計時炸彈」，並直言「貨機機組人員對於同內地通關係最大障礙」。他批評，國泰新措施「違反邏輯，極之奇怪嘅安排」，認為家居隔離並非有效措施，一旦確診可能傳染與同住家人。

新冠疫苗｜打科興年齡降至3歲 劉宇隆：安全有效 可分階段推行

【09:11】新冠疫苗顧問專家委員會周一（15日）通過，接種科興疫苗年齡由原本的18歲降至3歲。委員會成員劉宇隆今早（16日）在港台節目《千禧年代》表示，有充足數據顯示，中學生打科興疫苗是安全及有效，內地已有約5,000萬名中學生接種，未見有安全風險，基本上沒有心肌炎個案。

他又認為，應該分三階段予18歲以下群組接種科興，先安排中學生接種，明年初內地會有更小學生已接種，屆時更多數據參考。

強制檢測｜15學校爆上呼吸道感染 黃埔花園迦南幼稚園等上榜

【00:01】15間學校爆發上呼吸道感染，被納入強制檢測範圍，包括清水灣英基雅柏國際幼稚園、黃埔迦南幼稚園等，有關人士要在11月17日或之前檢測，已完成接種新冠疫苗者可獲豁免。

▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



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▼11.12衞生署到東涌福朋喜來登酒店調查▼



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▼11月14日 凱帆軒1至3座居民完成強檢後陸續離開▼



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▼11月13日凱帆軒1至3座封區檢測▼



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▼11.12衞生署到東涌福朋喜來登酒店調查▼



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