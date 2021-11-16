新冠肺炎．最新｜抵港印傭及中年漢檢疫完初步確診　27處納強檢

衞生防護中心今日(16日)公佈一宗印度輸入個案，患者已打針及無病徵，帶L452R變種病毒。另外，今日初步確診少於10宗。

另外，三名染疫的國泰貨機機師，中心最新的全基因組測序分析進一步顯示，三宗個幾乎一致，顯示患者極可能在德國酒店逗留期間受到感染。

至於香港東涌福朋喜來登酒店15樓北翼涉及基因排序相同的Delta+變種病毒(AY.4.2亞系)群組，中心11月12日於相關房間內和該樓層的共用空間共採集了73個環境樣本，其中13個樣本化驗結果呈陽性，其中五個於1515號房間內（編號：12374）、八個於1517號房間內（編號：12382）採集。



▼11月16日強制檢測公告詳情▼



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強制檢測｜2宗社區初確診 迪士尼、鵝頸熟食中心等27處上榜

11月17日【00:30】衞生防護中心表示，正調查兩宗外地確診懷疑復陽的走入社區個案。

第一宗個案涉及一名29歲印傭。她乘搭航班CX798於10月15日從印尼抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本檢測結果呈陰性。她於竹篙灣檢疫中心進行強制檢疫期間的六次檢測結果均呈陰性。病人沒有出現病徵，她於11月5日完成強制檢疫後返回僱主於柴灣新翠花園4座的居所，但在11月15日於社區檢測中心採集的樣本檢測結果為不確定。 她入院後進行的檢測結果呈陽性 ，但病毒量低（Ct值大於30）。根據病人提供的資料顯示，她7月14日及8月12日於印尼接種兩劑科興疫苗，而她於10月13日抵港前於印尼曾對新冠病毒檢測呈陽性，10月14日覆檢後結果為陰性，中心正與印尼當局核實有關結果。

另一宗個案涉及一名65歲男病人。他乘搭航班SQ882於10月28日從新加坡抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本檢測結果呈陰性。他於富豪東方酒店進行強制檢疫期間的四次檢測結果均呈陰性。病人沒有出現病徵，並於11月10日完成強制檢疫後返回位於香港仔逸港居第三座的居所。

他在11月15日根據規定進行強制檢測，結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株，沒有帶有N501Y及E484K變異基因，但病毒量低（Ct值大於30）。根據病人提供的資料顯示，他於4月1日及4月29日於新加坡接種兩劑莫德納疫苗，而他於10月14日抵港前於新加坡曾對新冠病毒檢測呈陽性 ，並於10月26日覆檢後結果為陰性，中心正與新加坡當局核實有關結果。

衞生防護中心表示，檢視個案的流行病學資料、臨床數據和化驗結果後，中心認為兩宗個案均與復陽個案吻合。為審慎起見，兩名病人於潛伏期在港曾居住和到訪的地點已納入強制檢測公告，總共有27處，受檢人士包括11月14日上午11時至下午6時期間曾身處香港迪士尼樂園的人士，以及在指定日期曾到杏花新城稻香、柴灣市政大廈柴灣街市、漁灣街市、入境事務大樓8樓入境事務處、香港仔潮苑餐廳等的人士。

新冠肺炎｜國產新特效藥或年底上市 衞生署證實已批臨床試驗申請

【23:56】由中國工程院院士鍾南山牽頭臨床試驗、國產研製的新冠肺炎治療藥物有望於今年年底上市。中國製藥廠商「騰盛博藥」聯同清華大學、深圳第三人民醫院合作研發的新冠中和抗體聯合療法「BRII-196」及「BRII-198」，已先後於美國、巴西等國進行第3期臨床實驗，結果顯示，該藥物可有效令重症患者的住院和死亡風險降低78%，亦已先後提供予深圳、廣州等17個內地城市的患者救治工作，目前正待當局的審批工作。



本港衞生署證實，有關藥品的新藥臨床試驗申請已獲批准。

美國商會會長早泰娜辭職：無法遵從檢疫同時又促港府放寬防疫

【23:54】《路透社》今日（16日）報道，正在美國的美國商會會長早泰娜（Tara Joseph），稱因無法在回港必須接受隔離21日同時，要呼籲香港政府放寬防疫限制，因此決定辭職，她會留任至新會長出任。

中大推動「健康公平」研究 楊永強指疫情下社會不公問題加劇

【22:45】要讓市民身心健康，推動「健康公平」同樣重要，中大出版社及中大健康公平研究今日（16日）的發布會中，研究所聯席所長楊永強表示，香港社會面臨健康不公平現況，會談中表示，他分析本港在住屋、工作環境、社會經濟 地位、社區共融程度、長者生活，以及醫療制度等不同因素都和健康公平有關，香港人均壽命雖是全球最長，但仍有健康不公平的現象。

楊永強說，在新冠疫情下，健康不公平的情況更有惡化跡象。（梁煥敏攝）

通關｜賀一誠料粵港倘成事 港澳通關將緊隨其後：決定權不在澳門

【20:24】澳門行政長官賀一誠今(16日)發表上任後第三份施政報告，外間關注港澳通關時間表，他稱要觀望內地政策，倘內地與香港通關，預計澳門將跟隨公布相關措施，他強調決定權不在澳門，指「澳門只是夾在中間」。

至於會否放寬外國人入境，賀一誠則指，澳門與內地每日有35萬人次出入境，倘放寬後爆發疫情，憂慮內地會收緊相關防疫措施，故需要作出取捨。

被問到港澳通關時間表，賀一誠指，內地政策是先決條件，倘內地與香港通關，預計澳門將跟隨公布相關措施。(資料圖片)

130名機師隔離林鄭憂現機師荒 待業前港龍機師：願到國泰執勤

【18:42】國泰航空接連有3名貨機機師從德國法蘭克福抵港後，於豁免檢疫期間確診，事後政府及國泰決定收緊有關安排。特首林鄭月娥今早（16日）出席行政會議前表示，今次事件涉及130名貨機機師隔離檢疫，擔心之後再沒有貨機機師執勤，影響香港貨運。



有前港龍機師向《香港01》表示，雖然負責駕駛波音747的機師，的確可能因隔離而突然短缺，但因未恢復通關，客機都可用作運貨，國泰機隊仍有運載力。現時本地市場上，更有約200名前港龍機師正待業或暫時轉行，國泰可以聘用。他表示，目前檢疫措施確實嚴厲，但始終是工作一部份，如國泰願意聘請，自己亦樂意應聘復飛。



另有航空業人士透露，國泰最新的機師檢疫措施，已引起不少機師不滿。近月國泰累計已有數十名機師辭職，而代表機師的香港航空機組人員協會，其主席近日更向會員發電郵稱，已向國泰請辭。

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年宵｜維園攤位最高成交價逾6萬 總金額較去年增8成 3年之最

【18:31】虎年的維園年宵市場攤位競投於今日（16日）結束，175個濕貨攤位全數租出，最高成交價為60,500元，整體成交金額逾451萬元，為去年總金額的8成，亦是維園由2019年起只辦濕貨攤位以來最高的數字。

科興疫苗｜幼教界多觀望 湯修齊：全日面授誘因蓋不過擔憂

【18:28】疫苗顧問專家委員會昨日開會，建議批准整調科興接種年齡，由18歲下調至3歲。本身是幼稚園校長的教聯會副主席林翠玲表示，若政府落實建議並推外展到校打針，她樂於協助安排，惟直言，相比起中小學，幼稚園界多持觀望態度，「業界都想睇多啲數據，聽多啲專家意見」，而不少幼童家長對恢復全日面授無迫切需要，預計抱觀望態度的家長比有意短期帶子女接種的多。



家庭與學校合作事宜委員會前主席湯修齊直言，「（全日面授）誘因大唔過家長對疫苗嘅不確定同擔憂」，且家長普遍傾向相信本地學者及研究，相信在未有足夠數據前，幼童家長多抱觀望態度。他認為，若政府有意在幼小界「谷針」，宜先安排醫生到校解說，讓家長了解「「打幾多次、點打、劑量幾多、有咩副作用」，並下調外展接種門檻，鼓勵部份學校參與先導計劃，由本地醫學界收集數據後再作推廣。

新冠肺炎｜香港國際七人欖球賽再延期至明年11月 欖總：虧損2億

【18:10】鑑於肺炎疫情等因素，原定本月舉行的「香港國際七人欖球賽」早前宣布取消，並計劃於明年4月1日至3日重辦。不過，香港欖球總會及國際欖球理事會今日（16日）宣布，賽事將再度延期，直至2022年11月4日至6日才舉行。

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失業率｜宴會爆棚掀搶人潮 餐飲業雙工請人 黃家和：唔理質素喇

【17:58】失業率進一步回落，統計處今日（16日）公布8月至10月失業率跌至4.3%，當中餐飲業下跌0.8個百分點至7.7%，仍高於整體水平。不過，香港餐飲聯業協會會長黃家和透露，由於年尾至明年初婚宴及公司宴會預訂近爆滿，現時餐飲業實際是出現「缺人」情況，大小餐廳都要「搶人」，只是失業率數據未能反映現實情況，因不少人以散工或臨時工方式工作：「一日淨係做4、5個鐘，第二日又去另一間（餐廳）做。」

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貨機機師免檢引防疫漏洞疑慮 一文回顧問題癥結 維持空運為關鍵

【17:34】國泰航空一周內接連有3名機師，從德國法蘭克福抵港後，因豁免檢疫返回家中「走入社區」後確診。港府及國泰隨即收緊機組人員防疫要求，不過有政黨及專家均要求港府「加辣」，研進一步收緊機組人員豁免安排，部份提出至少要7日強制酒店檢疫。惟特首林鄭月娥今日（16日）指，現時措施合適，考慮到整體社會運作，若再有類似事件，可能會再無貨機機師執勤。

據空運業界透露，自疫情爆發後，全球供應鏈混亂，船期不穩航運價錢已上漲，部份貨品已由海運轉空運。聖誕為航運旺季，若此時進一步收緊貨機機師的檢疫安排，將令本已脆弱的航運物流再增壓力。有業界早前就與航空公司溝通，即使航空公司可重聘及訓練機師，但時間上難解燃眉之急，一旦收緊貨機機師檢疫，勢令貨運成本大幅上升。

新冠肺炎︱增1宗輸入個案 3名國泰機師病毒基因排序幾乎一致

【17:30】本港今天新增1宗確診個案，屬於輸入個案。衞生防護中心在基因分析後，發現3名確診的國泰貨機機師的基因排序幾乎一致，顯示3人極可能於德國酒店逗留期間受到感染。



另外，東涌福朋喜來登酒店出現「Delta+」群組，中心在酒店15樓採集的73個環境樣本中，有13個呈陽性，惟全部都在兩名患者房間內採集到，其餘涉及共用空間的環境樣本則呈陰性。中心指，44名於11月1日至6日期間曾入住該酒店同一樓層北翼房間的住客，已獲中心安排到竹篙灣檢疫中心進行強制檢疫。

機場T1衛星客運廊周四起設新臨時檢測中心 助內地抵港旅客採樣

【17:14】衞生署今日（16日）公布，在香港國際機場T1衛星客運廊內，設置二號臨時樣本採集中心，將由本周四（18日）起啓用，以配合現有設於T1中場客運廊的一號臨時樣本採集中心，分隔來自不同風險地區的旅客。

疫苗陰謀論指數 香港較新加坡等六地區高 質疑打針修改人體基因

【17:00】本港新冠疫苗接種率停滯不前，至今仍未達到七成。城市大學人文會社會科學院今日公布一項跨地域的比較研究，分析六個地區，包括香港、新加坡、日本等地居民，對疫苗猶豫的成因，結果顯示港人對疫苗的接受程度較其他地區低；港人的疫苗陰謀論指數是眾多個地區最高，包括認為疫苗是追蹤及監控市民、修改人體的基因等。

▼11月14日 凱帆軒1至3座居民完成強檢後陸續離開▼



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▼11月13日凱帆軒1至3座封區檢測▼



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新冠肺炎｜專家建議機組人員工作兩月、檢疫14日 再放長假減風險

【13:17】國泰航空一周內接連有3名機師從德國法蘭克福抵港後豁免檢疫期間在家確診，國泰進一步收緊相關指引，機組人員回港後首3天，每天最多只可離家兩小時，容讓他們購買必需品、做運動等。



不過，有專家認為，機組人員回港後，一旦進入社區、回家，都已經有可能將病毒帶入社區，「限時」外出也無法阻止社區傳播。另外，有報道指，政府正考慮要求機組人員在家檢疫14天，但專家指出，家居檢疫並不安全，始終可能將病毒傳給其家人，「喺屋企隔離不如喺酒店隔離14日」，建議機組人員每次工作兩個月，再安排酒店檢疫14天，然後再放一個月假，以減低病毒散播風險，並提倡政府向航空公司提供特別支援。

新冠肺炎｜國泰收緊檢疫指引 何栢良批唔湯唔水 成通關最大障礙

【11:41】港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（16日）於電台節目表示，機組人員回港後獲豁免檢疫，對防疫而言是「計時炸彈」，並直言「貨機機組人員對於同內地通關係最大障礙」。他批評，國泰新措施「違反邏輯，極之奇怪嘅安排」，認為家居隔離並非有效措施，一旦確診可能傳染與同住家人。

新冠疫苗｜打科興年齡降至3歲 劉宇隆：安全有效 可分階段推行

【09:11】新冠疫苗顧問專家委員會周一（15日）通過，接種科興疫苗年齡由原本的18歲降至3歲。委員會成員劉宇隆今早（16日）在港台節目《千禧年代》表示，有充足數據顯示，中學生打科興疫苗是安全及有效，內地已有約5,000萬名中學生接種，未見有安全風險，基本上沒有心肌炎個案。

他又認為，應該分三階段予18歲以下群組接種科興，先安排中學生接種，明年初內地會有更小學生已接種，屆時更多數據參考。

強制檢測｜15學校爆上呼吸道感染 黃埔花園迦南幼稚園等上榜

【00:01】15間學校爆發上呼吸道感染，被納入強制檢測範圍，包括清水灣英基雅柏國際幼稚園、黃埔迦南幼稚園等，有關人士要在11月17日或之前檢測，已完成接種新冠疫苗者可獲豁免。

▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



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▼11.12衞生署到東涌福朋喜來登酒店調查▼



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▼11月14日 凱帆軒1至3座居民完成強檢後陸續離開▼



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▼11月13日凱帆軒1至3座封區檢測▼



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▼11.12衞生署到東涌福朋喜來登酒店調查▼



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昨日總覽：新冠肺炎．11.15｜國泰更新返港機組人員指引：首3日必須留家中

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