近日觀看了一連幾集的電視專輯，主題是討論香港公營醫療專科門診的輪候時間，幾集節目都走同一條故事缐︰病人因為負擔不起動輒三、四千元的私家診所收費，因此選擇到公立醫院專科門診排隊，可是部份輪候時間以年來計算，令身患惡疾的病人得不到即時的服務。

撰文：醫院管理局策略及發展總監李夏茵醫生



幾個故事的開端都有一個共通點，都是由病人負擔不起私家收費開始。也許在討論如何解決公營醫療機構輪候時間長的解決方法前，社會要先界定醫療服務究竟是權利、還是商品，才能以此為基礎作出深入的討論。這不是一個新鮮的話題，但社會的似乎未有一個清晰的立場。

如果將醫療服務視為商品，價格理應由自由市場支配受供求影響，政府亦不應該介入及控制。本港的醫護人手、病床供應有限，再加上人口老化及慢性病愈趨普遍等自然因素，醫療的供應遠追不上需求，醫療服務的價格持續上升。

另外，醫療是一門非常專業的知識，即使資訊如何開放也存在資訊不對等（Asymmetry Information）的情況，一般市民很難在沒有醫護人員解說的情況下，為自己作出最有利的選擇。醫護人員建議方案、講解資訊、定立價格和提供服務一人集合多重角色，身份出現矛盾衝突並不出奇。如視醫療為商品單純透過市場機制來進行調節，有機會出現市民負擔不起醫療費用的情況。

香港人口老化對醫療服務的需求日增。

香港的醫療制度以「雙軌制」為傲，公營醫療體系由政府高度資助補貼，是政府福利政策其中一環，以相宜價格得到醫療服務某程度上是市民的權利。而私營體系是一個自由定價格的市場，無論在定立價格的自由、人力資源的競爭，公營醫療體系都是輸在起跑線上的。如將兩個體系的表現（如輪候時間）直接比較，無疑就是「蘋果與橙的比較」，實在是匪夷所思。若要兩個體系可以互相競爭、互補長短，一是將公營醫療體系貼近自由市場，自由定價由強制醫保作「公證行」，又或者是由政府主導控制私營醫療的市場。

公私營醫療服務很難直接競爭。

香港醫療的未來應如何走，仍須要大量的討論。討論了三十年的醫療改革，在香港醫療持續發展及大灣區發展機遇的大前提下，我們都應該立下心志，來一個破舊立新。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，四位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

