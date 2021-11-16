失業放緩加人工有喜訊　調查料香港僱員明年加薪3.2%　仍跑輸內地

疫情緩和，最新失業率跌至疫情爆發後低位，打工仔明年加薪或有驚喜。人力資源管理顧問機構ECA International今日（16日）發表薪酬趨勢調查報告，預料香港僱員明年薪酬增長將達3.2%，比今年平均薪酬增長2.5%高。在扣除預期通脹率2.1%，預料明年實質薪酬增幅將為1.1%，料跑輸內地、新加坡及台灣等其他亞洲國家及地區。



有調查預料本港僱員於2022年薪酬將增長3.2%，扣除預期通脹率2.1%，實質薪酬增幅將為1.1%.。（黃詠榆攝）

本港僱員今年平均薪酬增長2.5% 電子科技行業最好景

調查於今年8至9月進行，收集了370間跨國企業資料，來自超過70個國家、城市。ECA International 亞洲區域總監關禮廉說，今年本港僱員平均薪酬增長2.5%，當中增幅最大是電子科技行業達2.9%。

他預計，明年經濟復甦下，薪酬可提高3.2%，扣除預期通脹因素2.1%後，實際增長為1.1%，接近今年實際增長0.6%兩倍。至於決定凍薪的企業數量，他估計會由18%下降到11%。

《香港01》製圖。

亞太區明年加人工排名 越南居首 內地排第二

綜觀明年亞太區十大實際薪酬預測增長率排名，中國大陸僱員薪酬增幅為4.0%，位居第二，僅次於越南。關禮廉解釋，預測受幾方面因素影響，包括中國「零感染」防疫政策或影響經濟增長。

ECA International 亞洲區域總監關禮廉說，經濟復甦速度在於疫苗接種、邊境重開及其他外在因素。（黃詠榆攝）

另外，他稱台灣因早期有效控制疫情，避免了嚴重經濟影響，預計實際增長可由1.6%升至2.0%。至於新加坡方面，預計實際增長亦達2%，並列第九。

經濟及薪酬復蘇速度取決於通關 回復疫前之水平需2至4年

關又稱，經濟復蘇速度在於疫苗接種、邊境重開及其他外在因素，他舉例部分地區一旦疫情反覆，需再次「封城」或採取防疫措施，又會影響到經濟復甦。關預計，需要2至4年，才可回復疫情前水平，強調視乎實況。