新冠肺炎．最新｜初確診者周日曾到迪士尼今關閉　增2個強檢地點

衞生防護中心正調查兩宗外地確診懷疑復陽的走入社區個案，除早前公佈27個強檢地點外，今午再公佈11月7日下午6時至下午8時曾身處柴灣興民邨民富樓的人士，以及11月11日下午2時至下午5時曾身處新蒲崗景泰苑的人士，亦需強檢，令強檢地點增至29個。



衞生防護中心昨(16日)公佈一宗印度輸入個案，患者已打疫苗及無病徵，帶L452R變種病毒，累計12,389宗。昨初步確診少於10宗。



衞生防護中心正調查兩宗外地確診懷疑復陽的走入社區個案。第一宗個案涉及一名29歲印傭，她於11月5日完成強制檢疫後返回僱主於柴灣新翠花園4座的居所，11月15日於社區檢測中心採集的樣本檢測結果為不確定， 她入院後進行的檢測結果呈陽性 ，但病毒量低（Ct值大於30）。另一宗個案涉及一名65歲男病人，他於11月10日完成強制檢疫後返回位於香港仔逸港居第三座的居所，在11月15日根據規定進行強制檢測，結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株但病毒量低（Ct值大於30）。兩名病人於潛伏期在港曾居住和到訪的地點已納入強制檢測公告，總共有27處，包括其中一人本周日（14日）曾到迪士尼樂園，園方今日（17日）凌晨公布關閉一天，讓員工前往檢測。



▼11月16日強制檢測公告詳情▼



+ 4

新冠肺炎｜何栢良倡機師等高危群組提早打第三針 唔一定要等半年

【12:30】國泰收緊機組人員檢疫，但機組人員仍可在家檢疫及短時間外出，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日(17日)在商台節目指，歐洲疫情反彈，尤其德國情況嚴峻，今次三名機師在法蘭克福出事，證明當地出現群組爆發，相信如果機師繼續獲得豁免檢疫，未來有機會將病毒帶入社區。他建議可放寬打第三針時間，高危群組如機組人員可提早接種，不一定要等第二針打完後半年才接種。

物流業指多名機師檢疫對貨運打擊大 旺季將至料成本增約30%

【09:58】國泰航空一周內接連有3名機師從德國法蘭克福抵港後豁免檢疫期間確診，當局要求本月曾到當地的機組人員檢疫21日，涉及約130名機師。香港物流協會會長袁美儀今日（17日）在港台節目《千禧年代》指，措施對貨運有影響，早前船運服務受阻，加上12月至新年為傳統旺季，料運費會加價30%，並擔心會轉嫁消費者。

國泰收緊檢疫指引 曾祈殷：倒不如正正經經跟市民做法酒店檢疫

【09:05】國泰航空日前收緊機組人員返港豁免檢疫指引，回港首3天每日只准最多離家兩小時。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（17日）在港台節目《千禧年代》指，當局需要審視國泰的檢疫指引是否足夠，包括會否要求同住家人接受醫學監察、進行抗原測試的密度及方法等。對於有建議採「閉環式管理」．他認為仍有一定爆發風險，建議可跟從現有在酒店檢疫的安排，「倒不如正正經經跟一般市民係酒店做檢疫。」

【02:30】迪士尼樂園公布，因應有一名患者本周日（14日)上午11時至下午6時期間曾到訪，為額外安全起見，樂園周三關閉一天，確保相關演藝人員能及早完成檢測，計劃周三到訪賓客請選擇其他日子。園方表示，會繼續加强深度清潔及消毒，現時約94%的樂園度假區全職演藝人員已接種兩劑疫苗。

+ 10

強制檢測｜5間學校爆流感 明愛沙田幼兒學校、己連拿小學上榜

【01:05】食物及衞生局周二（16日）深夜公布強制檢測公告，5間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，因病徵與新冠肺炎相似，被納入強制檢測公告。涉事學校包括明愛沙田幼兒學校、明愛堅尼地城幼兒學校、元朗聖公會聖約瑟堂幼稚園等

強制檢測｜2宗社區初確診 迪士尼、鵝頸熟食中心等27處上榜

【00:30】衞生防護中心表示，正調查兩宗外地確診懷疑復陽的走入社區個案。

第一宗個案涉及一名29歲印傭。她乘搭航班CX798於10月15日從印尼抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本檢測結果呈陰性。她於竹篙灣檢疫中心進行強制檢疫期間的六次檢測結果均呈陰性。病人沒有出現病徵，她於11月5日完成強制檢疫後返回僱主於柴灣新翠花園4座的居所，但在11月15日於社區檢測中心採集的樣本檢測結果為不確定。 她入院後進行的檢測結果呈陽性 ，但病毒量低（Ct值大於30）。根據病人提供的資料顯示，她7月14日及8月12日於印尼接種兩劑科興疫苗，而她於10月13日抵港前於印尼曾對新冠病毒檢測呈陽性，10月14日覆檢後結果為陰性，中心正與印尼當局核實有關結果。

另一宗個案涉及一名65歲男病人。他乘搭航班SQ882於10月28日從新加坡抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本檢測結果呈陰性。他於富豪東方酒店進行強制檢疫期間的四次檢測結果均呈陰性。病人沒有出現病徵，並於11月10日完成強制檢疫後返回位於香港仔逸港居第三座的居所。

他在11月15日根據規定進行強制檢測，結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株，沒有帶有N501Y及E484K變異基因，但病毒量低（Ct值大於30）。根據病人提供的資料顯示，他於4月1日及4月29日於新加坡接種兩劑莫德納疫苗，而他於10月14日抵港前於新加坡曾對新冠病毒檢測呈陽性 ，並於10月26日覆檢後結果為陰性，中心正與新加坡當局核實有關結果。

衞生防護中心表示，檢視個案的流行病學資料、臨床數據和化驗結果後，中心認為兩宗個案均與復陽個案吻合。為審慎起見，兩名病人於潛伏期在港曾居住和到訪的地點已納入強制檢測公告，總共有27處，受檢人士包括11月14日上午11時至下午6時期間曾身處香港迪士尼樂園的人士，以及在指定日期曾到杏花新城稻香、柴灣市政大廈柴灣街市、漁灣街市、入境事務大樓8樓入境事務處、香港仔潮苑餐廳等的人士。

+ 6

▼11月14日 凱帆軒1至3座居民完成強檢後陸續離開▼



+ 5

▼11月13日凱帆軒1至3座封區檢測▼



+ 1

昨日一覽：新冠肺炎．11.16｜抵港印傭及中年漢檢疫完初步確診 27處納強檢

美國商會會長早泰娜辭職：無法遵從檢疫同時又促港府放寬防疫

通關｜賀一誠料粵港倘成事 港澳通關將緊隨其後：決定權不在澳門

新冠肺炎｜香港國際七人欖球賽再延期至明年11月 欖總：虧損2億

130名機師隔離林鄭憂現機師荒 待業前港龍機師：願到國泰執勤

新冠肺炎｜國泰收緊檢疫指引 何栢良批唔湯唔水 成通關最大障礙

新冠肺炎｜專家建議機組人員工作兩月、檢疫14日 再放長假減風險

貨機機師免檢引防疫漏洞疑慮 一文回顧問題癥結 維持空運為關鍵

新冠肺炎︱增1宗輸入個案 3名國泰機師病毒基因排序幾乎一致

機場T1衛星客運廊周四起設新臨時檢測中心 助內地抵港旅客採樣

失業率｜宴會爆棚掀搶人潮 餐飲業雙工請人 黃家和：唔理質素喇

新冠肺炎｜國產新特效藥或年底上市 衞生署證實已批臨床試驗申請

新冠疫苗｜打科興年齡降至3歲 劉宇隆：安全有效 可分階段推行

科興疫苗｜幼教界多觀望 湯修齊：全日面授誘因蓋不過擔憂

疫苗陰謀論指數 香港較新加坡等六地區高 質疑打針修改人體基因

年宵｜維園攤位最高成交價逾6萬 總金額較去年增8成 3年之最

中大推動「健康公平」研究 楊永強指疫情下社會不公問題加劇