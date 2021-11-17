香港單車節明年1.16復辦　首度踩上港珠澳大橋香港段　周六起報名

疫情回穩，多項大型活動重臨。旅發局今日（17日）宣布，明年1月16日復辦「香港單車節」，活動更首次移師港珠澳大橋香港段舉行，亦是港珠澳大橋通車以來首次有大型體育活動舉行。考慮到防疫及港珠澳大橋香港段一帶交通安排，實體活動參與人數上限計劃為3,000 人，只供本地居民參加。

「香港單車節」由本周六（20 日）起接受登記，曾報名參加「2019 香港單車節」的合資格人士可優先登記，成功者報名費可獲八折優惠。若報名人數超過上限，將以抽籤型式決定最後參加者。

為確保公共衞生和參加人士的安全，旅發局會採取嚴格的防疫措施，包括所有參加者必須在活動前14 日（即明年1 月2 日或之前）完成接種新冠疫苗，以及在活動前48 小時內接受核酸檢測。



旅發局今日（17日）宣布，明年1月16日復辦「香港單車節」，活動更首次移師港珠澳大橋香港段舉行。（歐陽德浩攝）

起點設於大橋香港口岸人工島 實體活動上限3000 人 只供本地居民參加

香港單車節過去兩年先後因修例風波及疫情取消。因應大灣區是將來發展大方向，旅發局將於明年復辦香港單車節，活動路線將由原擬的欣澳，搬至港珠澳大橋香港段，起點為大橋人工島，實體活動的參與人數上限計劃為3,000 人，只供本地居民參加。

旅發局冀今屆賽事發揮先行功能 下屆可吸引大灣區其他城市旅客參與

旅發局總幹事程鼎一表示，今屆復辦的「香港單車節」將創下兩個「第一次」，活動首次移師港珠澳大橋香港段舉行，今次亦是大橋啟用以來，首次有大型體育活動舉行。今屆活動亦首次推出虛擬體驗，為海外、內地以至公眾均能體驗馳騁港珠澳大橋的感覺。他期望今屆活動發揮先行項目的功能，為旅發局未來在大灣區內舉辦更具規模的跨城市盛事鋪路，亦希望下屆單車節可吸引來自大灣區其他城市的旅客參與。

程鼎一表示，單車節的路線計劃會在港珠澳大橋的香港段舉行，粵港澳三地的旅遊部門都表示歡迎這項構思，旅發局正研究大橋上的風向和天氣等情況，是否適合舉行單車活動。他又說，若果香港段的活動試行成功，日後會考慮將單車節擴展至大灣區。

2018年10月14日舉行的香港單車節，參賽者可踩上青馬大橋。之後因反修例風波及新冠肺炎疫情，連續兩年停辦。（資料圖片／歐嘉樂攝）

曾報名「2019單車節」合資格人士優先登記 報名費可獲八折

活動本週六（20日）起接受登記，曾報名參加「2019香港單車節」的合資格人士可優先登記，成功者報名費可獲八折優惠。 若報名人數超過上限，將以抽籤型式決定最後參加者。

為讓更多市民旅客可感受在大橋上馳聘的樂趣，未能參與實體活動的本地市民，內地及海外車手，亦可到指定場地，或以手機應用程式參與免費虛擬體驗，率先體驗依照大橋香港段真實環境設計的虛擬路線。

▼香港單車節2018▼

