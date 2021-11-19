世界兒童日｜國際培幼會認同居在遊樂場附近兒童顯得更快樂

「小朋友唔會講大話，只係小朋友唔識講個問題出嚟，造成隱患。」國際培幼會與本地夥伴合作的「兒童留聲台」12歲參加者梁智遠鏗鏘有力地說。兒童作為社區的一部分，對社區與周遭環境有其獨特的想像與觀察，你有否想過當成年人予以機會及誘導，他們就可以好好發揮小宇宙，帶來更好的改變？



「兒童留聲台」參加者在自己設計的遊樂場裡加上不同難度的攀爬設施，滿足不同年紀小朋友的需要。(機構提供)

【國際培幼會「兒童留聲台」計劃來稿】



香港兒童功課壓力之大，在亞洲區可謂數一數二。開學短短兩三個月，已有近10名兒童自殺，面對著小小生命的流逝，我們不其然會想到是否由家庭或學業壓力、還是人際關係所引致？疫情顛覆了生活形態，孩子的成長也與常規脫軌，在公園暢遊玩樂的時光轉移到居家抗疫和網上學習，疫情歷時之久，也不禁讓我們再思索社區與兒童心理健康的關係。

兒童遊戲政策論壇The Play Return研究顯示，居住在遊樂場附近並且經常到那裏玩耍的兒童及家庭顯得更快樂。香港生活壓力大，居住空間小，公共空間讓我們可以在戶外進行不同的活動以調劑身心，保持生活質素。專門研究遊樂場的香港策展人兼藝術家樊樂怡亦表示：「公共空間是生活空間的延伸，也是讓人喘息的地方，對wellbeing很重要。」

建一套公共設施，還是栽種一個社區?

談及公共空間，少不免想到公共設施。長凳是公共設施，滑梯也是公共設施，規劃上屬於康樂用地，那就建個長凳和滑梯吧，然而，社區作為兒童每日長留、成長的所在地，有滑梯有韆鞦就是樂園嗎？

「一塊空地，然後鋪上地墊，在上面擺放一些遊樂設施就成了」專門研究遊樂場的香港策展人兼藝術家樊樂怡慨歎香港的遊樂場設計單一。八、九十年代時，政府引進了一體式遊樂設施，搖搖板、氹氹轉買少見少，沙池與水池近乎絕跡。然而，規劃一個社區時，安放一個個遊樂設施以後，就足以滿足區內兒童的需要嗎？和諧的社區就從此產生？我們可曾聽過社區的持分者之一—兒童的聲音呢？

國際培幼會先後與地區合作伙伴「關注學童發展權利聯席」及「香港聖公會麥理浩夫人中心」推行「兒童留聲台」計劃，推動兒童參與社區發展。兒童化身社區小幹事，為社區出謀獻策。(資料圖片)

「兒童留聲台」參加者走入社區，逐一向街坊表達自己對社區遊樂場的看法和建議。(機構提供)

有住在葵芳的9歲參加者黃宇靜反映，區內適齡的遊樂設施不足，而且欠缺刺激性，隨著年紀漸增兒童寧願留在家玩手機。11歲的參加者梁智杰補充道，「石蔭路公園設施殘舊，小朋友不喜歡到那兒玩，亦有人隨處便溺，衛生情況惡劣。」在與區議員交流，提及油尖旺區的遊樂場應如何改善時，去過屯門公園共融遊樂場的參加者頓時起哄：「屯門公園！屯門公園！」他們表示，公園地方大，設施富有挑戰性，更可以玩水，相比之下油尖旺區的遊樂場好像甚麼也沒有。走進社區，不難發現大大小小的問題，可是，我們看到的不只問題，還有機遇。

讓改善的種籽在社區萌芽

根據《聯合國兒童權利公約》，「參與權」是兒童的基本權利，兒童對任何影響自身的事項都有表達意見的權利，成年人亦應依照兒童的年齡及成熟程度對其意見給予應有的重視。國培幼會重視兒童的小小力量，並相信此力量能成為改善社區很大的助力，我們參考其他分部開發的以兒童為本的社區發展(Child-centred Community Development) 模式，設計合適香港現況的「兒童參與社區發展五部曲」，讓社區伙伴能夠循序漸進地引導兒童及專業協作者通力合作，培養兒童關心社區，辨識兒童認為最重要的議題，並從兒童角度提出實用的意見，讓決策者容易接納，從而在社區裡實踐改變。

小朋友童言無忌，亦渴望心聲被聆聽。(資料圖片)

自2018年起，國際培幼會先後與地區合作伙伴「關注學童發展權利聯席」及「香港聖公會麥理浩夫人中心」推行「兒童留聲台」計劃，遍及油尖旺區、北區、葵青區，推動兒童參與社區發展。兒童化身社區小幹事，經過一系列工作坊、社區視察，學習觀察社區與人的互動及辨別社區的問題，並與城市規劃師及區議員交流後，提出一個個對應社區問題的小建議，例如建議在葵涌增設纜車、在公園加建攀爬架、超長滑梯，加強保安巡邏等等。兒童的無限創意與想像力一一活現於人前，我們亦目睹他們的潛能與洞察力，在成年人的輔助與引導下，兒童不止能辨明社區的問題，更有能力參與決策，我們期望「兒童參與社區發展五部曲」能在香港各區推展，讓更多小孩為自身社區帶來正面及長遠的改變。

改變社區的機遇

在促進兒童參與上，從來都不是一蹴而就。政府在2019年施政報告宣布撥款約 7億元，計劃於5個年度內改造全港超過170個公共遊樂空間。康樂及文化事務署（下稱康文署）積極引入兒童聲音以改善各區遊樂場質素，就葵涌石蔭路3號休憩花園以及大角咀塘尾道兒童遊樂場的項目，「兒童留聲台」參加者就經當區區議員聯繫，獲邀參加多個社區遊樂場諮詢。在此機遇下，兒童運用在「兒童留聲台」計劃中所學，透過模型設計、參考遊樂場設施目錄揀選遊樂場設施等，向康文署及其遊樂場設計團隊表達意見，讓小小力量在社區裡發光發亮。在不久的將來，相信在一個蘊藏兒童意見與想法的遊樂場上，能見到兒童活潑的身影，成為一片真正能夠舒展身心的樂土。

明日（11月20日）是「世界兒童日」，亦是聯合國大會通過《兒童權利公約》32周年。嶺南大學去年一項有關兒童福祉的調查發現，本港兒童於15個生活範疇的滿意度中，「獲成人聆聽」得分偏低，在鄰近亞洲地區中亦是得分最低的地區。在促進兒童參與的過程中，我們看見兒童對於周遭事物有獨特的觀察和看法，而其真率的性情和無限的好奇心都意味兒童具備作出合適判斷的潛能。我們樂見在建設社區的過程中，兒童的聲音能佔一席位，期望作為成年人、決策者的每一位，都能攜手創造一個包容和開放的環境，讓兒童的聲音被聽見，共建一個和諧的社會。