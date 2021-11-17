強制檢測｜2宗社區初確診　迪士尼、鵝頸熟食中心等27處上榜

食物及衞生局周二（16日）深夜發出強制檢測公告，因應兩宗初步確診輸入個案，涉及一名從印尼抵港的29歲家庭傭工及一名65歲新加坡抵港男病人，有27個地點被納入強制檢測，包括港柴灣新翠花園4座、香港仔逸港居3座、香港迪士尼樂園、灣仔鵝頸街市1樓鵝頸熟食中心等。

此外，因應早前另外三宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，於指定期間曾身處4個地點的人士需要再次進行檢測，包括灣仔入境事務大樓、尖沙咀帝后廣場惠康、尖沙咀國際廣場Marks & Spencer及尖沙咀廣東港威商場翡翠拉麵小籠包。



▼11月16日強制檢測公告詳情▼



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兩宗新增初步確診輸入個案，包括一名29歲外籍家庭傭工，一名29歲印傭。她乘搭航班CX798於10月15日從印尼抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本檢測結果呈陰性。她於竹篙灣檢疫中心進行強制檢疫期間的六次檢測結果均呈陰性。病人沒有出現病徵，她於11月5日完成強制檢疫後返回僱主於柴灣新翠花園4座的居所，但在11月15日於社區檢測中心採集的樣本檢測結果為不確定。 她入院後進行的檢測結果呈陽性 ，但病毒量低（Ct值大於30）。

另一宗個案涉及一名65歲男病人。他乘搭航班SQ882於10月28日從新加坡抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本檢測結果呈陰性。他於富豪東方酒店進行強制檢疫期間的四次檢測結果均呈陰性。病人沒有出現病徵，並於11月10日完成強制檢疫後返回位於香港仔逸港居第三座的居所。他在11月15日根據規定進行強制檢測，結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株，沒有帶有N501Y及E484K變異基因，但病毒量低（Ct值大於30）。

▼4個地點需要再次進行檢測▼

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種2019冠狀病毒病疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (11月16日)▼

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