強制檢測｜2宗社區初確診　27處納強檢　迪士尼上榜周三關閉一天

食物及衞生局周二（16日）深夜發出強制檢測公告，因應兩宗初步確診輸入個案，涉及一名從印尼抵港的29歲家庭傭工及一名65歲新加坡抵港男病人，有27個地點被納入強制檢測，包括港柴灣新翠花園4座、香港仔逸港居3座、香港迪士尼樂園、灣仔鵝頸街市1樓鵝頸熟食中心等。迪士尼樂園周三（17日）凌晨公布，為額外安全起見，樂園周三關閉一天，確保相關演藝人員能及早完成檢測，提醒計劃於周三到訪的賓客，選擇於其他日子到訪。

此外，因應早前另外三宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，於指定期間曾身處4個地點的人士需要再次進行檢測，包括灣仔入境事務大樓、尖沙咀帝后廣場惠康、尖沙咀國際廣場Marks & Spencer及尖沙咀廣東港威商場翡翠拉麵小籠包。



▼11月16日強制檢測公告詳情▼



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兩初步確診者病毒量低 衞生防護中心列復陽個案

兩宗新增初步確診輸入個案，包括一名29歲外籍家庭傭工，一名29歲印傭。她乘搭航班CX798於10月15日從印尼抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本檢測結果呈陰性。她於竹篙灣檢疫中心進行強制檢疫期間的六次檢測結果均呈陰性。病人沒有出現病徵，她於11月5日完成強制檢疫後返回僱主於柴灣新翠花園4座的居所，但在11月15日於社區檢測中心採集的樣本檢測結果為不確定。 她入院後進行的檢測結果呈陽性 ，但病毒量低（Ct值大於30）。

另一宗個案涉及一名65歲男病人。他乘搭航班SQ882於10月28日從新加坡抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本檢測結果呈陰性。他於富豪東方酒店進行強制檢疫期間的四次檢測結果均呈陰性。病人沒有出現病徵，並於11月10日完成強制檢疫後返回位於香港仔逸港居第三座的居所。他在11月15日根據規定進行強制檢測，結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株，沒有帶有N501Y及E484K變異基因，但病毒量低（Ct值大於30）。

衞生防護中心表示，檢視個案的流行病學資料、臨床數據和化驗結果後，中心認為兩宗個案均與復陽個案吻合。

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10間食肆納強檢名單 入境事務大樓又上榜

不過為審慎起見，兩名病人於潛伏期在港曾居住和到訪的地點已納入強制檢測公告，總共有27處，可分為以下類别：

兩名初步確診者住所，分別是柴灣新翠花園4座及香港仔逸港居3座。

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食肆則有10間，包括：杏花新城稻香、香港仔東勝道潮苑餐廳、電氣道金殿大廈御名軒、香港仔中心龍薈、香港仔中心靠得住粥麵小館、波斯富大廈地下翠苑甜品專家、鵝頸街市鵝頸熟食中心、渣甸坊三才魚蛋粉麵、爵祿街Port33帝豪中菜廳和香港仔中心新港宴會廳（強檢公告誤為新光宴會廳）。

政府場所包括柴灣市政大廈柴灣街市和同區漁灣街市，香港仔郵政局及入境事務大樓8樓入境事務處，料後者與印傭相關，她也曾到蟾宮大廈阿信女傭。另有人曾到灣仔守時商業大廈5樓B室東南醫學檢驗有限公司。

患者近日也曾到香港迪士尼樂園、周大福翡翠明珠廣場分店、禮頓道公理堂大樓15樓基道書樓。另有五條巴士及一條小巴線被納入檢測，分別是由利東邨開出往來香港仔成都道98號、往來北角碼頭及置富花園的38號、往來銅鑼灣摩頓台及華貴邨的72號、和由柴灣東工業區開出往興民邨的20M線小巴。

迪士尼樂園周三關閉一天

迪士尼樂園周三凌晨公布，因應有一名患者本周日（14日)上午11時至下午6時期間曾到訪，為額外安全起見，樂園周三關閉一天，確保相關演藝人員能及早完成檢測，計劃周三到訪賓客請選擇其他日子。園方表示，會繼續加强深度清潔及消毒，現時約94%的樂園度假區全職演藝人員已接種兩劑疫苗。

海港城翡翠拉麵小籠包等4處列覆檢名單

另外，因應早前三宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，於指定期間曾身處四個指明地方的人士需要再次進行檢測，包括：入境事務大樓2樓入境事務處、尖沙咀漆咸道南17-19號帝后廣場地庫惠康、尖沙咀國際廣場 Marks & Spencer、尖沙咀海港城港威商場翡翠拉麵小籠包。

▼11月16日強制檢測公告覆檢處所▼



最遲周四檢測 柴灣香港仔設流動採樣站

受儉人士須於11月18日（星期四）或之前接受檢測，政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，即使已經接種疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。受檢人士若在11月14日至16日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (11月16日)▼

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當局表示，明日會在葵青區及沙田區增設流動採樣車，以及在下列地點增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供免費服務：柴灣興民邨廣場、柴灣新翠花園平台遊樂場、香港仔逸港居停車場、新蒲崗景泰苑地下對出空地、香港迪士尼樂園職員停車場。