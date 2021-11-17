香港單車節｜籲避政治服飾　香港加油屬不當？旅發局：相信你哋明

疫情緩和，旅發局今日（17日）宣布暫停兩年的「香港單車節」明年1月16日復辦。旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興指，希望參加者能避免加入政治元素，如穿著不適當衣服或在單車貼上不適當標語，他指，若勸喻後未能得到合作，或交由執法部門處理。被問到「香港加油」是否屬不適當標語，他回應指：「我相信你哋明。」



旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興希望參加者能避免加入政治元素，勿穿不適當衣服或在單車貼上不適當標語。（廖雁雄攝）

籲勿穿不當衣服或在單車貼不當標語

上月渣打馬拉松，有選手因穿印上「香港」及「加油」的衣服，被大會要求更換。洪忠興今日於記者會上表示，對於單車節服裝方面規定，希望能避免加入政治元素，例如勿穿著不適當的衣服或單車貼上不適當的標語：「𠵱家已經係幾基本常態。」

遇違規先勸喻 若未能得到合作交執法部門處理

洪又指，若參加者屆時出現違規情況，工作人員將勸喻他們更換衣服、移除車上的標語等。如未能得到合作，則交由執法部門處理，故希望車手配合及合作。問到「香港加油」是否屬不適當標語，他則回應指「我相信你哋明。」

▼香港單車節2018▼



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香港另一體育盛事，渣打馬拉松上月24日舉行，除了是疫情下首場有選手參賽實體大型體育活動，亦是《港區國安法》實施後首場渣馬。比賽當昌，多名跑手疑因運動服印有「香港」及「加油」等字眼，被大會要求換衫才能參賽。另有參加者腳上有「香港加油」的紋身，工作人員把他被帶到帳篷後，之後亦要離場。隨後他用膠紙把紋身遮上，最後成功進場參賽。

▼渣打馬拉松2021跑手疑因印「香港」及「加油」字眼被大會要求換衫▼

