香港單車節｜籲避政治服飾　香港加油屬不當？旅發局：相信你哋明

疫情緩和，旅發局今日（17日）宣布暫停兩年的「香港單車節」明年1月16日復辦。旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興指，希望參加者能避免加入政治元素，如穿著不適當衣服或在單車貼上不適當標語，他指，若勸喻後未能得到合作，或交由執法部門處理。被問到「香港加油」是否屬不適當標語，他回應指：「我相信你哋明。」
籲勿穿不當衣服或在單車貼不當標語
上月渣打馬拉松，有選手因穿印上「香港」及「加油」的衣服，被大會要求更換。洪忠興今日於記者會上表示，對於單車節服裝方面規定，希望能避免加入政治元素，例如勿穿著不適當的衣服或單車貼上不適當的標語：「𠵱家已經係幾基本常態。」
遇違規先勸喻 若未能得到合作交執法部門處理
洪又指，若參加者屆時出現違規情況，工作人員將勸喻他們更換衣服、移除車上的標語等。如未能得到合作，則交由執法部門處理，故希望車手配合及合作。問到「香港加油」是否屬不適當標語，他則回應指「我相信你哋明。」
▼香港單車節2018▼
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香港另一體育盛事，渣打馬拉松上月24日舉行，除了是疫情下首場有選手參賽實體大型體育活動，亦是《港區國安法》實施後首場渣馬。比賽當昌，多名跑手疑因運動服印有「香港」及「加油」等字眼，被大會要求換衫才能參賽。另有參加者腳上有「香港加油」的紋身，工作人員把他被帶到帳篷後，之後亦要離場。隨後他用膠紙把紋身遮上，最後成功進場參賽。
▼渣打馬拉松2021跑手疑因印「香港」及「加油」字眼被大會要求換衫▼
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