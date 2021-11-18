新冠肺炎．最新｜初確診少於5宗　曾接觸毒包裹人士需檢測

本港昨日（17日）新增3宗輸入個案，患者分別從阿聯酋、韓國及土耳其抵港，累計增至12,392宗，中心正調查兩宗外地確診懷疑復陽個案，分別為一名印傭及一名從新加坡返港的56歲男子，二人在完成檢疫後的病毒檢測呈陽性，但病毒量甚低。昨日初步確診少於5宗。



衞生防護中心前晚收到廣東省衞生健康委員會通報，內蒙古自治區在恆常檢測中發現，一份寄往香港的包裹外包裝對新冠病毒檢測結果呈陽性，並已寄抵香港。防護中心跟進後，初步得悉包裹於11月13日送抵香港收件人地址，為謹慎起見，防護中心已要求該收件人接受檢測，中心已建議貨倉營運者應注意恆常的環境消毒，並在該貨倉採集了環境樣本，檢測全部呈陰性，中心要求有機會曾接觸此包裹的人員接受檢測。



▼11月17日強制檢測公告詳情▼



郊野露營及燒烤場地關逾一年 1100人違規被罰 香港山女批不合理

【08:00】近日秋高氣爽，又踏入行山、露營的季節，但是郊野公園及康文署的露營地點及燒烤場已關閉超過一年，仍以疫情為由未有重開時間表，期間逾千人因違規使用被罰。



經營Facebook專頁「香港山女」阿珊早前發起聯署，超過5,000人要求漁護署重新開放露營營地。對於政府官腔回應，她感無奈又不合理，直言官方營地長年關閉，違法露營的行山客或胡亂便溺及丟垃圾，污染郊野，或是助長光顧無牌私人營地。

▼11月14日 凱帆軒1至3座居民完成強檢後陸續離開▼



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強制檢測｜耀中國際幼稚園等5校爆流感上榜 李城璧中三師生強檢

【00:01】食物及衞生局昨晚（17日）公布強制檢測公告，5間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，因病徵與新冠肺炎相似，被納入強制檢測公告。上榜學校包括九龍塘耀中國際幼稚園（窩打老道），另亦涉及鯉景灣明愛樂義學校、西營盤救恩學校（幼稚園部）、觀塘順安邨基督教聖約教會堅樂第二小學四年級，以及荃灣保良局李城璧中學三年級，師生及員工等需在本周五(19日)或之前接受檢測。



西營盤救恩學校（幼稚園部）於官網貼出通告，指為保障各家庭的健康，原定於本周六舉行的新生面談日將順延一週舉行，面談時間則維持不變。

▼11月13日凱帆軒1至3座封區檢測▼



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昨日一覽：新冠肺炎．11.17｜內蒙古寄港包裹包裝帶病毒 增兩宗復陽個案

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